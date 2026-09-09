無人機入侵清泉崗 綠營示警：無人機威脅已出現台中軍事基地旁

台中清泉崗空軍基地昨晚因無人機入侵空域，影響民航2架次，甚至有多達8架執行夜航訓練的IDF經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地；中市警方獲報後到場盤查，並未發現有無人機蹤跡，將持續偵辦。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，國防部建置反無人機戰力的必要性已經非常清楚，「國民黨刪得掉反無人機裝備，刪不掉無人機已威脅軍事基地與飛航安全的現實」。

空軍司令部指出，昨天清泉崗基地由於天氣好轉，戰機執行夜航訓練，但在機場周邊發現有無人機侵入空域，塔台宣布機場關閉，導致正在訓練中的8架經國號戰機被迫轉降到新竹空軍基地。經確認無人機離開後，清泉崗機場已於昨晚8時多重新恢復開放，但已有兩班民航班次受影響，軍方已同步通報航警局無人機影響飛航，由警方進行後續偵辦。

中市清水警分局清泉派出所表示，昨天下午5時許，接獲清泉崗空軍基地通知清水區和睦路、中航路一帶空域有無人機蹤跡，接獲通知後，立即指派巡邏員警前往查看，並未發現無人機蹤跡，巡邏人員持續守望觀察至晚間7時30分，後續接獲軍方通知，上述狀況已解除恢復正常勤務。

警方指出，今年迄今，清泉派出所並未有無人機飛行影響飛安移請主管權責機關開罰的案件。警方呼籲依民用航空法第118條之2規定規定，無人機於禁止飛行區內飛行，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機，提醒民眾務必恪遵相關規定，切勿以身試法。

周永鴻指出，清泉崗基地昨日出現還在調查的無人機，就能影響清泉崗軍民航機起降，甚至讓8架戰機轉降，無人機威脅已經出現在台中的軍事基地旁，這不是國防部報告裡的假想情境。

周永鴻說，國防部原提出的1.25兆元國防特別條例包含商購及委製項目，但今年5月國民黨、民眾黨掌握多數的立法院通過7800億元版本，將商購及委製項目排除，遭排除的關鍵戰力就包括「可攜式無人機反制系統」，「國民黨刪掉的不是紙上的一個預算科目，是軍事基地面對無人機時需要的偵測與反制戰力。」

周永鴻強調，國民黨在台中談無人機產業、談國防自主，到了立法院卻把國防部規劃的反無人機系統拿掉。國防預算可以監督，但把真正需要的反無人機戰力刪掉，最後承擔風險的是第一線國軍，也是台中市民，呼籲趕緊補回反無人機戰力。