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陸軍Altius-600M無人機竟無充電器 馬文君再爆：電池卻有8倍量

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
Altius-600M。圖／軍聞社提供
Altius-600M。圖／軍聞社提供

媒體報導，陸軍採購Altius-600M無人機，因充電器屬大陸製，因此未採購，一度需要美方技術代表來台協助充電。國民黨立委馬文君今天批評，這樣的後勤配套，戰時真的靠得住嗎？

陸軍透過「獵鴞專案」向美國採購的彈簧刀無人機（Switchblade 300）、反裝甲無人機（Altius-600M），目前已全數獲裝。

但馬文君今天引用媒體報導指出，陸軍採購Altius-600M時，原本需要的充電器竟然沒有買進來，接裝後才發現美方發價書根本沒有列入；進一步了解才知道，原廠充電器是中國製，因此美方一開始就沒有納入。

她說，國軍既然要求排除紅色供應鏈，這項需求更應該在採購前確認。結果直到今年4月仍傳出找不到替代商源，一度甚至需要美方技術代表來台協助充電。

馬文君說，無人機買回來了，還沒上戰場，先碰到沒電還要靠美方人員協助，這樣的後勤配套，戰時真的靠得住嗎？

他說，更讓人難以理解的是，291架Altius-600M，備用電池卻傳出超量採購，數量接近無人機數量8倍。這款無人機本身就是一次性消耗裝備，究竟需要多少備用電池，採購前就應該算清楚，為何到貨後才發現數量可能過多，還要回頭要求美方減量？該買的充電器沒買，備用電池卻買了一大堆。這個需求到底是誰算的？又是誰把關的？

他表示，值得注意的是，就在這批無人機的充電器、電池數量等問題都尚未釐清前，國防部8月底又公告，將以269億元向Anduril公司再採購1554架Altius-700M、478架Altius-600ISR無人機，合計2032架，交貨期程將排到2033年。

他表示，無人機該買，但需求、性能、數量與後勤，本來就該在採購前先算清楚，而不是裝備到貨後再一路補漏洞。

馬文君表示，這筆採購，從價格、性能到後勤配套，一路都有問題需要國防部說清楚。

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