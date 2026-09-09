爭取推遲「威脅時鐘」 美國防部前官員：華府應加速交付對台軍售

美國國防部前印太安全事務首席助理部長羅伊爾今日表示，面對中共的威懾逐漸升高，台灣必須提出足夠的預算與計畫以加速國內無人機生產。他也呼籲華府，必須快速交付對台軍售項目，將對台灣的安全承諾轉化為在區域內的硬實力。

羅伊爾來台參加國防安全研究院主辦的「2026台北安全對話」，他在發表演說時指出，印太地區目前有中共獲取戰略優勢的「威脅時鐘」（Threat Clock）和推遲風險的「交付時鐘」（Delivery Clock）正在滴答作響，若想推遲最壞狀況並且降低風險，主要有四大重要工作，首先，台灣必須提出足夠的預算與計畫以迅速加速國內無人機生產。

他指出，近期公布的2400億元無人機預算固然值得肯定，但威懾的核心在於具備可靠且反應迅速的無人系統及其後端的指揮控制架構。台灣完全有能力成為非紅供應鏈的高品質無人機主要供應者。他強烈建議立法院通過更充裕的總體國防預算，因為增加國防支出能實質爭取時間。

他也建議台灣必須持續提升全社會防衛韌性與實戰準備。他肯定台灣過去5年在漢光演習及城市韌性演習中所取得的進展。在擬真情境、新作戰概念、去中心化指管授權以及前沿科技導入方面，均展現出強大的防禦成效，使國軍能更專注於「拒止戰略」。尤其未來應擴大訓練場地、降低動員法規限制、深化跨軍種整合並強化資訊安全防禦。

同時，羅伊爾認為，台灣應將國內防衛作為與區域夥伴戰略對齊，在研發、供應鏈韌性、生產與後勤維保上展開跨國合作。他指出，台灣無法單打獨鬥：例如澳洲擁有頂尖的測試評估設施、日本在機器人領域具備深厚工業底蘊、菲律賓則具備高素質勞動力與地理便利性。若能整合區域資源，將能建立造船廠、生產線、倉儲及區域維修中心，縮短後勤補給線。

羅伊爾也表示，美國必須快速交付對台軍售項目。他強調，台北在華府擁有最堅定的朋友，雙邊關係的本質未曾改變。他呼籲華府加速執行軍售項目的批准與交付，將承諾轉化為區域內的硬實力。