國防部擬放寬常備兵停役標準 惡性腫瘤診斷確定可停役

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）和副總統蕭美琴今天在台北安全對話同場。谷立言發言時提到，美國支持台灣提升自我防衛能力，美台在各項無人系統領域的合作，可望在未來幾年強化台灣的嚇阻能力。蕭美琴發表演說時則說，台灣要提升國防支出，包含優先打造不對稱作戰能力、防空能力及建構足以支撐部隊的國防工業。

2026-09-09 11:41