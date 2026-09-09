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國防部擬放寬常備兵停役標準 惡性腫瘤診斷確定可停役
國防部近日發布「常備兵現役病傷停役檢定標準第3條及第2條附件修正草案總說明」與擬修訂的「常備兵現役病傷停役檢定標準表」，針對義務役服役期間患病停役的標準，進行合理的微調，避免得癌症竟還要服役的批評。
國防部表示，為因應國防部恢復考選義務役預備軍官及預備士官，以完相關人員於現役期間因病傷停役的權益保障與檢定標準，因此將「常備兵現役病傷停役檢定標準表」總計176項，修正其中的160項。
以惡性腫瘤癌症為例，「常備兵現役病傷停役檢定標準表」原條文規定，惡性腫瘤經診斷確定者，須結合「原位癌（Ca.in situ）經切除，續發症狀者」，方可停役。新草案則簡單律定「惡性腫瘤經診斷確定者」，即可停役。
而常見的痛風，原規定停役標準必須慢性痛風合併慢性關節炎、關節破壞、痛風石或合併腎病變者。新規定則修正為痛風合併關節炎、關節破壞、痛風石者。
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