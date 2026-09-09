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陸軍銳指專案穩定獲採用 並與救災指管連結

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
位於中壢龍崗疑為六軍團地下指揮所。圖／取自Google Earth
位於中壢龍崗疑為六軍團地下指揮所。圖／取自Google Earth

國防部2027年預算案顯示，陸軍明年將針對本島西部三大作戰區地下指揮所，合計耗資約1億5000萬餘元，展開工程維護。陸軍同時為「銳指戰術及救災指管系統」編列網路通訊費用。

預算案顯示，陸軍明年將辦理龍山營區、泰山營區、興中山莊營區地下指揮所後續維護工程案。

陸軍當年以重慶案為專案名，開始各作戰區挖設地下指揮所，現在除澎湖第一作戰區因地質因素無法有地下指揮所外，本島西部各作戰區均有地下指揮所。

龍山營區地下指揮所指的是第三作戰區六軍團所屬；泰山營區地下指揮所則為八軍團所屬；興中山莊營區地下指揮所則為十軍團所屬。當年施工俱由中科院協力建造挖設，開始逐年納入作戰設施養護。

「銳指戰術指管系統」則中科院為陸軍所研發旅級指揮管制系統，以國軍地面部隊C4ISR系統先導生產階段為名，所開發整合三軍部隊感測器，指管中心與武器載台，透過戰術指管平板、電腦或車載系統，讓陸軍作戰分區、旅、營、連級指揮所，甚至排與班都能共享戰場情資，形成共同作戰圖像，能針對敵情，產出威脅評估的高階戰術指揮管制系統。初期在六軍團所屬部隊與龍山指揮所進行測試。預算案顯示系統穩定獲得採用，並與救災任務連結。

陸軍 澎湖

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