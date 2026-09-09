美學者：面對中國資訊戰與灰帶襲擾 台灣民主具韌性

美國學者戴雅門今天指出，雖然台灣面臨藍綠政治極化，且面對中國持續不斷的資訊戰與灰色地帶襲擾，台灣的民主還是非常具有韌性，而台灣民主的成功和公信力，源自於中選會的獨立性，美國也應該向台灣學習。

施明德基金會今天主辦「公民社會、民主韌性與國家安全國際學術研討會－紅衫軍反貪腐運動20週年」，邀請國內外專家學者、退役將領與會；美國史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（LarryDiamond）上午以「全球威權浪潮及其逆轉之道」為題，發表專題演講。

戴雅門指出，施明德於2006年領導紅衫軍反貪腐運動，當時呼籲公民社會覺醒，不僅是台灣的政治和道德楷模，也是世界各地民主力量的榜樣，因為大家已經體認到，如果不堅持原則，不恪守最高的問責、透明與法治等原則，民主就無法長久維繫。

戴雅門表示，全球過去20年來面臨民主衰退，且現在已經不只是民主衰退，恐怕已經正在經歷民粹主義的威權浪潮，以及民主不斷地受到攻擊，不只是在全球南方國家有類似情況，美國也面臨類似情況。

針對全球民主衰退加劇的現象，戴雅門分析為6大關鍵趨勢，包括全球自由與民主水準下降、法治惡化、非自由主義民粹主義浪潮、社群媒體加劇極化與不寬容、威權主義復興與權力投射，以及美國與歐洲民主品質的衰退。

對於威權主義復興與權力投射，戴雅門解釋，這個部分源自於中國和俄羅斯等威權國家進行的干預和影響，包括金融與政治的銳實力攻擊，以及資訊方面的攻擊，而台灣就是長期承受來自中華人民共和國的攻擊。

戴雅門提到，台灣雖然面對藍綠政治極化，且面對中國資訊戰與灰色地帶襲擾的情況下，台灣的民主仍持續保持韌性，而台灣民主之所以成功且可信任，源自於中選會的獨立性，美國也應該向台灣學習。

施明德基金會董事長施陳嘉君於開幕式致詞指出，台灣直到1987年解嚴後，才正式跨入民主轉型，而施明德曾經公開表示，台灣民主運動之所以溫和而克制，是因為反抗者在反對威權、挑戰權力的同時，心中始終憂慮著中華人民共和國併吞台灣的野心。

施陳嘉君提到，台灣正面臨數十年來最複雜的國家安全挑戰，不僅是來自外部，也來自內部，因此需思考公民社會如何在挑戰權力的同時，又能夠維護民主秩序，民主制度如何面對內部的失衡還有自我的侵蝕，台灣又如何能夠在維護國家安全的同時，跟國際民主世界共同守護自由與開放的生活方式。