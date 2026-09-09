蕭副總統：無人機改變戰場 台灣推非紅供應鏈強化防衛

副總統蕭美琴今天出席「2026台北安全對話」時強調，台灣在半導體、資通科技及精密製造擁有強大優勢，台灣需要將這些專業知識與國防安全緊密連結，政府也替供應鏈安全設定明確方向，例如無人機生產採購須完全是非紅供應鏈，以逐步推進台灣在地化生產。

蕭副總統上午在「2026台北安全對話」致詞表示，台灣已從訪台人士分享的經驗中，關注去中心化指揮、兵力結構、後備訓練與動員，及無人系統與科技快速演進等議題。其中，無人系統、無人機與反無人機技術已改變戰場型態。

她說，對台灣重要的啟示是建立多層次防衛能力及快速科技回饋機制，在成本可負擔情況下快速調整以因應不同威脅。中東衝突進一步凸顯陸上、海上建置具成本效益防空系統的重要性，其中也包括反無人機能力；此外，AI在情報分析、目標選定支援、攔截及後勤等軍事功能上的應用，也值得深入研究。

針對「台灣之盾」（T-Dome），副總統表示，這項計畫旨在鏈結多層次防空體系偵測及攔截能力，成效將取決於能否整合高階與低成本感測器及攔截系統、AI輔助快速決策、訓練有素的操作人員，以及在系統遭受嚴重破壞時仍維持運作的能力。

副總統強調，武器交付只是形成實用戰力其中一步，真正的防衛能力還包括人員、訓練、系統整合及持續維持戰力的能力。

談到海事安全，蕭副總統表示，荷莫茲海峽與台灣海峽都顯示海上活動一旦受到干擾，經濟影響可能遠及沿岸以外地區，因此海域意識（MDA，MaritimeDomain Awareness）已成為國際合作重要領域。

她進一步指出，包括與夥伴共享情資，運用新型公開來源情報（OSINT）工具，將賦予更全面情勢感知能力；而商業衛星影像、船舶追蹤資訊和其他公開資料，能協助交叉比對資訊、偵測威脅模式並記錄脅迫行為。

副總統說，國家安全會議與海洋委員會已與國際夥伴密切合作，盤點可用以反制海上脅迫的法律、外交、技術及各項實體工具，海底電纜就是一個重要的例子，它們承載金融交易、商業運作及公共服務所依賴的國際通訊，其安全防護對全球各國及台灣均至關重要。

有關新興科技部分，副總統說，台灣在半導體、資訊與通訊科技（ICT）以及精密製造領域擁有強大優勢，台灣需要將這些專業知識與國防安全更緊密連結，讓軍事使用者、科學家與企業能夠共同解決問題；而且這需要給予實驗空間、坦誠的反饋，及一條從成功測試走向採購的務實路徑，無人機就是其中一環。

副總統指出，政府已向立法院提出特別預算案，用於無人機採購計畫，在尋求取得的各式無人機中，濱海監偵型、濱海攻擊型及無人攻擊艇將由國內製造，希望在強化國防同時，也激勵台灣製造商投資科技與具韌性的生產線，同時政府也替供應鏈安全設定明確方向，政府無人機生產與採購（包括民用採購）必須使用完全非紅供應鏈，逐步實現在地化生產的同時，降低風險與依賴。

談到灰色地帶威脅，副總統表示，軍事壓力、網路攻擊及資訊操弄已成為台灣日常安全環境的一部分，因應相關威脅時，必須維持政府治理能力及民眾取得可靠資訊的管道。

至於「全社會防衛韌性」倡議，副總統說，目的是要確保國家在持續壓力下仍能正常運作。在總統賴清德主持的「全社會防衛韌性委員會」帶領下，政府從多個面向強化可能遭灰色地帶行動利用的脆弱環節；全民防衛訓練則協助民眾提升緊急應變及支援社區的能力。