台北安全對話 谷立言：台海若爆發衝突 全球經濟造成的損失將超越二戰

「2026台北安全對話」上午在台北君悅酒店舉行，副總統蕭美琴、美國在台協會處長谷立、美國防部前印太首席助理副部長羅伊爾出席演講。

習近平將在9月24日訪美，與美國總統川普進行會談，台海安全議題引起關注，國防部智庫「國防安全研究院」主辦的「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴、美國在台協會處長谷立言等出席發表專題演講。

由國防部智庫「國防安全研究院」與大陸委員會合辦的「2026台北安全對話」（2026 Taipei Security Dialogue），上午在台北君悅酒店舉行，今年以「匯聚全球共識：印太區域的共同安全藍圖」為主題，邀集來自美國、英國、日本、澳洲、德國、烏克蘭及波蘭等國的安全事務領袖、前政府官員、智庫學者與實務專家，從當前歐亞衝突與科技變革出發，研析印太安全的共同挑戰，並探討各方如何強化戰略協調與防衛韌性。

谷立言指出，烏克蘭是在戰火之中、幾乎從零開始建立世界級的國防科技產業，而其所擁有的科技基礎甚至只有台灣現有基礎的一小部分。他表示，台灣則是從一個極其強大的基礎出發，包括先進製造能力、深厚的半導體專業，以及取得美國先進且經過實戰驗證之自主系統的管道，例如 Anduril 的 Altius 系列，以及 Shield AI 的 V-BAT。

美國在台協會（AIT）處長谷立言發表專題演講時表示，沒有任何議題比「如何維護台海和平」更加迫切與重要，這不僅攸關台灣，也關乎印太地區乃至全世界，並強調台海若爆發衝突，對全球經濟造成的損失將超越二戰，因此為維護印太和平，美國積極展開外交高層對話，即將舉行的美中高峰會是在公平與互惠基礎上，進一步推動戰略穩定關係、避免誤判與猜忌的契機。