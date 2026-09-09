九合一選舉將至 谷立言示警AI新型態認知戰威脅

2026台北安全對話今天舉行，AIT處長谷立言表示，儘管台灣一直是應對認知戰典範，但在即將到來的選舉前，仍應準備應對更為複雜AI技術的新型態威脅；能源層面，無論評估地熱或小型核能（SMR）等能源，台灣目前的準備遠比幾年前更充分。

國防部智庫、國防安全研究院上午在君悅飯店舉行「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴、國防院董事長霍守業、谷立言（Raymond Greene）、日本前海上自衛隊幕僚長武居智久等多名專家學者與會。

值得注意的是，谷立言專題演講釋出幾項新訊號，包括公開肯定總統賴清德政府推動國防改革、將小型核能（SMR）納入台灣能源韌性討論，以及示警AI技術恐成為未來選舉與認知作戰的新威脅。

針對認知作戰威脅，谷立言表示，台灣面臨來自對手持續不斷宣傳攻擊，旨在製造分歧並削弱對民主體制及美台夥伴關係的信心。雖然台灣在對抗此類媒體操弄方面一直是國際典範，但面對即將到來的選舉（九合一選舉），仍有必要為新一波結合人工智慧（AI）技術、更為精密的資訊操弄做好準備。由AI加持的網路威脅，也可能對銀行業及關鍵基礎設施等重要領域構成重大挑戰，必須立即採取應對行動。

他並說，面對全球前所未有的威脅，維持和平需要大幅增加國防預算，在美國鼓勵下，歐洲正走出數十年國防投資不足的狀況，澳洲、日本與以色列亦然，而以色列也持續證明持續的國防投資有助於提升戰力。因此，美國也看到總統賴清德的政府採取相同步驟，包括承諾在2030年前將國防預算提升至GDP的5%，台灣與許多其他夥伴相比，完全有能力負擔這項選擇。

針對經濟與能源韌性，谷立言表示，台灣也系統性的處理經濟的脆弱點，特別是在發電等關鍵領域。雖然國際社會高度關注台灣擴大液化天然氣（LNG）進口與儲存的努力，但許多人忽略了台灣在提升整體能源韌性方面取得巨大進展。

他指出，無論是制定能源配給計畫、推動電網分散化、運用煤炭與再生能源，或是評估地熱、小型核能（SMR）等可行能源，台灣目前的準備都遠比幾年前更加充分。台灣有能力應對中東衝突對其能源供應及氦氣等重要進口資產造成的影響，正是其韌性建構成效的明證。