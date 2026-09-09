台灣承諾2030年前國防開支占比到GDP5% 谷立言：還不夠

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）和副總統蕭美琴今天在台北安全對話同場。谷立言發言時提到，美國支持台灣提升自我防衛能力，美台在各項無人系統領域的合作，可望在未來幾年強化台灣的嚇阻能力。蕭美琴發表演說時則說，台灣要提升國防支出，包含優先打造不對稱作戰能力、防空能力及建構足以支撐部隊的國防工業。

面對月底將登場的川習會，谷立言說，最高層的外交活動可進一步推動戰略穩定關係，避免誤判和誤解。他說，美國持續在印太地區維持夥伴關係，也支持台灣的自我防衛能力。

谷立言駁斥所謂提升台灣防衛能力是一種挑釁、投資國防工業可能助長貪腐，以及台灣沒有足夠人員來操作已採購的軍事裝備等說法，他鼓勵台灣以以色列為例，盡管人口規模小，卻能將後備作為重要力量，方便迅速動員。

谷立言讚許台灣在發展無人機、強化任務指揮，以及社會韌性上的優勢；也提到台灣在能源供應的脆弱性問題，他說，這段時間以來，台灣透過電網、再生能源、探索核能或地熱等做法，處境已經比過去幾年好得多，從台灣有效應對中東衝突對能源供應的影響，顯示台灣已具備韌性。

谷立言說，台灣承諾要在2030年前將國防開支提高到GDP的5%，增加軍購支出是必要的，但還不夠，當衝突發生時恢復能力同樣重要，這需要投資國防工業基礎。

蕭美琴表示，將國防支出提升到GDP的5%，優先事項包含不對稱作戰能力、如台灣之盾等更強大的防空能力，以及國防工業。

談到無人機，蕭美琴表示，行政院已經提出攸關無人機採購的追加預算到立法院，除了強化國防，也希望能刺激國內生產；政府強調供應鏈安全，一方面降低風險和依賴，一方面也希望促成本土生產。