谷立言：台海若爆發衝突 全球經濟衝擊超越二戰

「2026台北安全對話」今天舉行，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，台海若爆發衝突，對全球經濟造成的損失將超越二戰。為維護印太和平，美國積極展開外交高層對話，即將舉行的美中高峰會是在公平與互惠基礎上，進一步推動戰略穩定關係、避免誤判與猜忌的契機。

谷立言也強調，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，台灣果斷強化自身防衛措施，在最近一次的漢光演習充分展現這些進展。這不是漸進式的改變，而是台灣看待自身防衛態度上的根本轉變，確實值得充分肯定。

國防部智庫「國防安全研究院」上午在君悅飯店舉行「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴、國防院董事長霍守業、谷立言（Raymond Greene）、日本前海上自衛隊幕僚長武居智久等多名專家學者與會。

谷立言發表專題演講指出，台海若爆發任何衝突，對全球經濟造成的損失都將超越第二次世界大戰，因此在川普政府的領導下，美國將維護印太地區和平列為首要任務之一，並透過三種方式執行。

第一是展開積極的外交手腕，特別是高層對話。即將舉行的美中高峰會便是在公平與互惠基礎上，進一步推動戰略穩定關係、避免誤判與猜忌的契機。第二為正強化在印太地區，特別是第一島鏈沿線部署與夥伴關係，以維持有利權力平衡。第三是美國全力支持台灣提升自我防衛能力，有些人宣稱台灣強化威懾力是挑釁，甚至指責美國支持台灣防務的準備改變既有政策，這完全背離事實。

谷立言表示，眾所周知，台灣面臨的威脅無論在規模或複雜度都持續升級，然而隨戰爭型態不斷演變，台灣能從烏克蘭、中東戰場獲得許多經驗與教訓，透過這些衝突深入了解如何防止印太地區爆發類似敵對行動，且台灣能夠且確實運用這些經驗，特別是不對稱作戰概念、新科技的應用，以及如何在透明的戰場環境中作戰。

谷立言認為，相較烏克蘭或中東地區的衝突，台灣一開始就具備許多優勢，台灣擁有全球最令人矚目的科技與製造業基礎能力之一、財政資源充沛且繁榮的經濟，及能力卓越、訓練有素的軍隊。另一項重大優勢是「地理條件」，為嚇阻衝突，台灣不必證明能在戰爭取得絕對勝利，只要讓對手相信，若想大規模登陸高度都市化且多山的台灣，並跨越毫無遮蔽、風浪強勁的台灣海峽，將面臨極大困難且難以持續的補給，即便是實戰經驗豐富的軍隊也是如此。

谷立言也說，烏克蘭具備並一直維持的優勢之一，就是執行「任務式指揮」能力，亦即將作戰決策權下放至戰術層級，這種做法在烏克蘭發揮出絕佳成效，在接戰第一線獲授權自主決策的烏克蘭士兵，一再智取受到僵化、由上而下階級制度束縛的俄羅斯軍隊，烏克蘭之所以能成功實施任務式指揮而俄羅斯做不到，是因為烏克蘭具備一項與台灣等民主國家共同的優勢，就是民主國家不必擔心軍隊的忠誠度。

他強調，這種信任並非僅出於情感，更可在作戰層面產生決定性影響，與此同時，最近的漢光演習顯示，台灣正迅速採納任務式指揮概念，以確保作戰上的彈性。

谷立言指出，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，台海同樣面臨前所未有的挑釁，台灣也果斷強化自身防衛措施，在最近一次的漢光演習中充分展現這些進展，例如愛國者飛彈車、裝甲單位進入城市街道，演練幾年前難以想像的作戰情境，這不是漸進式的改變，而是台灣看待自身防衛態度上的根本轉變，確實值得充分肯定。

谷立言最後強調，不論美國或台灣都不能滿足於過去取得的成就，必須持續從烏克蘭與中東汲取新的且往往是付出沉重代價才換來的教訓，並將這些經驗納入台灣作戰準備，才能確保這些教訓永遠不會發生在台灣，目標是「不是在衝突中取得勝利，而是完全防止衝突發生」。