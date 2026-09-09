快訊

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

獨／「2大得獎機器」雙雙缺席金鐘！吳慷仁婉拒報名 薛仕凌主動棄權

聽新聞
0:00 / 0:00

谷立言：台海若爆發衝突 全球經濟衝擊超越二戰

中央社／ 台北9日電

「2026台北安全對話」今天舉行，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，台海若爆發衝突，對全球經濟造成的損失將超越二戰。為維護印太和平，美國積極展開外交高層對話，即將舉行的美中高峰會是在公平與互惠基礎上，進一步推動戰略穩定關係、避免誤判與猜忌的契機。

谷立言也強調，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，台灣果斷強化自身防衛措施，在最近一次的漢光演習充分展現這些進展。這不是漸進式的改變，而是台灣看待自身防衛態度上的根本轉變，確實值得充分肯定。

國防部智庫「國防安全研究院」上午在君悅飯店舉行「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴、國防院董事長霍守業、谷立言（Raymond Greene）、日本前海上自衛隊幕僚長武居智久等多名專家學者與會。

谷立言發表專題演講指出，台海若爆發任何衝突，對全球經濟造成的損失都將超越第二次世界大戰，因此在川普政府的領導下，美國將維護印太地區和平列為首要任務之一，並透過三種方式執行。

第一是展開積極的外交手腕，特別是高層對話。即將舉行的美中高峰會便是在公平與互惠基礎上，進一步推動戰略穩定關係、避免誤判與猜忌的契機。第二為正強化在印太地區，特別是第一島鏈沿線部署與夥伴關係，以維持有利權力平衡。第三是美國全力支持台灣提升自我防衛能力，有些人宣稱台灣強化威懾力是挑釁，甚至指責美國支持台灣防務的準備改變既有政策，這完全背離事實。

谷立言表示，眾所周知，台灣面臨的威脅無論在規模或複雜度都持續升級，然而隨戰爭型態不斷演變，台灣能從烏克蘭、中東戰場獲得許多經驗與教訓，透過這些衝突深入了解如何防止印太地區爆發類似敵對行動，且台灣能夠且確實運用這些經驗，特別是不對稱作戰概念、新科技的應用，以及如何在透明的戰場環境中作戰。

谷立言認為，相較烏克蘭或中東地區的衝突，台灣一開始就具備許多優勢，台灣擁有全球最令人矚目的科技與製造業基礎能力之一、財政資源充沛且繁榮的經濟，及能力卓越、訓練有素的軍隊。另一項重大優勢是「地理條件」，為嚇阻衝突，台灣不必證明能在戰爭取得絕對勝利，只要讓對手相信，若想大規模登陸高度都市化且多山的台灣，並跨越毫無遮蔽、風浪強勁的台灣海峽，將面臨極大困難且難以持續的補給，即便是實戰經驗豐富的軍隊也是如此。

谷立言也說，烏克蘭具備並一直維持的優勢之一，就是執行「任務式指揮」能力，亦即將作戰決策權下放至戰術層級，這種做法在烏克蘭發揮出絕佳成效，在接戰第一線獲授權自主決策的烏克蘭士兵，一再智取受到僵化、由上而下階級制度束縛的俄羅斯軍隊，烏克蘭之所以能成功實施任務式指揮而俄羅斯做不到，是因為烏克蘭具備一項與台灣等民主國家共同的優勢，就是民主國家不必擔心軍隊的忠誠度。

他強調，這種信任並非僅出於情感，更可在作戰層面產生決定性影響，與此同時，最近的漢光演習顯示，台灣正迅速採納任務式指揮概念，以確保作戰上的彈性。

谷立言指出，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，台海同樣面臨前所未有的挑釁，台灣也果斷強化自身防衛措施，在最近一次的漢光演習中充分展現這些進展，例如愛國者飛彈車、裝甲單位進入城市街道，演練幾年前難以想像的作戰情境，這不是漸進式的改變，而是台灣看待自身防衛態度上的根本轉變，確實值得充分肯定。

谷立言最後強調，不論美國或台灣都不能滿足於過去取得的成就，必須持續從烏克蘭與中東汲取新的且往往是付出沉重代價才換來的教訓，並將這些經驗納入台灣作戰準備，才能確保這些教訓永遠不會發生在台灣，目標是「不是在衝突中取得勝利，而是完全防止衝突發生」。

谷立言 台海 衝突

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

霍守業：威權國家勾連形成動盪軸心 試圖瓦解安全秩序

日本加速部署「台灣有事」！專家點出歐洲可能角色 讓美軍專心顧台海

副總統接見美學者訪團 盼持續與理念相近國家深化交流

日議員盼推日本版台灣關係法 賴總統：深化合作

相關新聞

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

行政院於2018年7月核定少子女化對策計畫，2018至2025年度累計編列達5839億元預算，但這筆政府的「天價投資」，卻換來總生育率跌至0.695的歷史新低，並出現無情交叉。到底政府錢花去哪了？為什麼國家明明願意砸錢，大家對生育還是無動於衷？ 《聯合新聞網》帶您從政府當前政策計畫、預算規劃進行體檢，揭開國內生育現況與國家政策的差距及對比；精算活在台灣，生與不生的家庭成本精算；直擊撒錢難解生存焦慮的政策盲點，並借鏡他山之石，試著為台灣少子女化困境，釐清原因，尋找解方。

新竹藍白破局延燒！吳子嘉告白營9人 黃士修點名徐欣瑩「政治圈滅絕大君」

新竹縣選情「藍白破局」爭議持續延燒。《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，經查閱徐欣瑩與黃國昌的LINE對話，未見徐欣瑩曾承諾禮讓竹北，因此向柯文哲、黃國昌、陳智菡等9人提出告發，指控相關言論涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第104條。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文直言：「各位可以開始打電話到中央考紀會，檢舉徐欣瑩了。」

【重磅快評】三招打蔣落空 民進黨何苦為難公務員？

綠營質疑台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生資格並涉及利益迴避爭議，教育部、監察院及廉政署先後出手，不過，效果不一，有的經不起質疑，馬上縮手，有的顯然只是蹭熱度，玩擦邊球，有的更是師出無名，窘態百出。在民進黨主政之下，也真是難為這些機關的公務員了。

監察院專員查蔣萬安兒交換生 湯志民：以前會行文、這次直接打電話

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，現在又接連國教署、廉政署、監察院派專員介入調查，被質疑國家機器動起來打蔣萬安？北市教育局長湯志民今也還原監察院上周三致電詢問的內容，湯也透露，一般監察院如果來索資料，會正式行文來，但這次是直接打電話。

蔣萬安兒留學遭查 許宇甄批廉政署雙標追殺：蘇巧純就免查

台北市長蔣萬安兒子蔣得立取得赴美留學資格、補助引綠營批評，廉政署表示依照「公務人員利益衝突法」，申請補助須事前揭露並填具公職人員關係表，但被質疑該表初衷是針對法人標案，非一般學生獎學金。國民黨立院黨團書記長許宇甄批令人不齒、雙重標準，前閣揆蘇貞昌之女蘇巧純申請政府巨額補助，廉政署當時卻稱「不對個案評價」。

監院也來查...國家機器動起來 蔣萬安曝心情：君子坦蕩蕩小人長戚戚

台北市長蔣萬安兒子蔣得立錄取國際交換生一事，綠營、網路側翼猛攻特權說，先前又有國教署、廉政署隨之介入要查，現在又傳出監察院派專員調查，引發藍營強烈反彈，質疑是否選舉選到國家機器也動起來？蔣今受訪用八個月回應他最近的心情「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。