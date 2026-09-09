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霍守業：威權國家勾連形成動盪軸心 試圖瓦解安全秩序

中央社／ 台北9日電

國防院今天舉行2026台北安全對話，董事長霍守業致詞表示，中國持續運用灰色地帶脅迫，目的是要由陸權走向海權，威權國家更勾連形成「動盪軸心」，試圖瓦解現有安全秩序，唯有透過「整合嚇阻」才能建構讓侵略者不敢輕舉妄動的防禦網。

國防部智庫、國防安全研究院上午在君悅飯店舉行「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴、霍守業、美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、日本前海上自衛隊幕僚長武居智久等多名專家學者與會。

霍守業致詞表示，面對威權主義試圖單方面改變現狀，台灣必須將地緣關切轉化為全球一致的共同安全共識，建構應對挑戰的防禦架構，而大家都嚮往和平，戰爭是落伍的競爭方式，但人類真正放棄武力之前，絕對不能天真，只有備戰才能維持和平，尤其當前全球趨勢快速動盪，烏克蘭戰事與中東衝突，加上荷莫茲海峽尚未平穩，都給予深刻的啟示，就是和平絕非理所當然，若無法維護既有國際秩序，任何地區都可能成為動盪的戰場。

霍守業強調，中國持續運用灰色地帶脅迫，目的是要由陸權走向海權，威權國家更勾連形成「動盪軸心」，試圖瓦解現有安全秩序，這絕非單一國家的挑戰，因此大家必須從被動轉向積極整備，透過「整合嚇阻」建構讓侵略者不敢輕舉妄動的防禦網。

他也說，相對的，台灣不只是全球科技產業鏈的關鍵，更是第一島鏈中樞，全球海上交通線的樞紐，地緣位置賦予台灣獨特地位，更深知「台海有事，全球有事」的意義已超越供應鏈安全，更關乎全球民主制度的存續。

霍守業表示，台灣從不被動等待援助，而是積極強化國防並推動「全社會防衛韌性」，明年度（民國116年度）國防預算將達到新台幣1兆1000萬元、突破GDP 3%。也深知只有堅韌民防才能持續防衛，近期各縣市陸續實施城鎮韌性及防空演習、強化中央與地方、軍方與民間之間的協調與應變能力，這有效結合國防、民防、心防，落實「以實力維持和平」，與友盟共同維護印太地區的和平與繁榮。

霍守業最後提到，今天台北安全對話的議程將探討烏克蘭與中東啟示、荷莫茲海峽與台海地位、無人系統科技創新，及應對灰色地帶的韌性建設，對話的價值在於將共識轉化為行動，期待能激盪出真知灼見成為強化「整合嚇阻」的具體方案。

蕭美琴 國防院 谷立言

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