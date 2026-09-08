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清泉崗空域遭無人機侵入 夜間昏暗難判定機型…航警將追查來源
台中清泉崗空軍基地今晚8時許因無人機入侵空域，導致被迫關閉，有多達8架執行夜航訓練的IDF經國號戰機，為此轉降新竹空軍基地，2班民航機行程也為此受影響。軍方表示，因為夜間昏暗，目前尚無法判定無人機機型，已通報警方後續偵辦。
空軍司令部指出，晚間清泉崗基地由於天氣好轉，戰機執行夜航訓練，但在機場周邊發現有無人機侵入空域，塔台緊急宣布機場關閉，導致正在訓練中的8架經國號戰機被迫轉降到新竹空軍基地。經確認無人機離開後，清泉崗機場已於晚間8點多重新恢復開放，但已有2班民航班次受到影響。
無人機到底從哪來？軍方指出，第一時間簡單驅離無人機，由於夜間昏暗，雖然有發現亮光，但是無法判定機型，已同步通報航警局無人機影響飛航，由警方後續追查來源。
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