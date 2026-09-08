海巡署站上灰帶作戰第一線 明年出席台美國安高層會談

因應灰色地帶作戰，海巡署完成所屬艦隊的非致命性武器部署，包括雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈、臭彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈。海巡署在同案另採購單發型40mm榴彈槍，包括3種不同種類彈藥，今（2025）年1月結案，但數量不明，研判1艦部署1至2把…

2026-09-08 17:02