快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署站上灰帶作戰第一線 明年出席台美國安高層會談

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署艦隊頻密與入侵外島禁限制水域的中國大陸海警船交手，觀察海巡署所發出新聞稿內容，雙方接觸樣態，我方採取行動已從原併航監控升級為併航拒止。圖／海巡署提供
海巡署艦隊頻密與入侵外島禁限制水域的中國大陸海警船交手，觀察海巡署所發出新聞稿內容，雙方接觸樣態，我方採取行動已從原併航監控升級為併航拒止。圖／海巡署提供

海巡署艦隊頻密與入侵外島禁限制水域的中國大陸海警船交手，觀察海巡署所發出新聞稿內容，雙方接觸樣態，我方採取行動已從原併航監控升級為併航拒止，經驗為國安單位重視。海巡署2027年預算案顯示，明（2026）年舉行的「台美國安高層會談」，海巡署掌握海上狀況的特別行動支援中心，須派員與會。

台美政府間例行政治國安對話，包括國防檢討會談、國防安全會談、國防政策專案會議等，海委會與海巡署近年都派專員與會，原因是在兩岸灰色地帶作戰與中國大陸海警頻繁交手的經驗。

海巡署2027年預算案顯示，所屬情報組及特別行動支援中心編列相關經費，指明為辦理駐外人員互調、台美國安高層會談及太平洋兩棲領袖研討會等國際性會議所需國外旅費之用。

海巡署明年其他對外交流項目，還包括參加國際海上人命救助聯盟（IMRF）年會、台菲海巡機關執法交流及聯合搜救桌面兵棋推演會議、中西太平洋漁業委員會暨技術與紀律次委員會等國際性會議。

海巡署 國安 台美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸海警船侵我東沙海域 海巡雲林艦急赴驅離：請為台海和平審慎行動

因應灰色地帶作戰 海巡艦隊完成臭彈等非致命性武器部署

千億造艦計畫 海巡署：人力碼頭配置循序漸進

彭博示警 中共進逼台灣關鍵補給線

相關新聞

海巡署站上灰帶作戰第一線 明年出席台美國安高層會談

海巡署艦隊頻密與入侵外島禁限制水域的中國大陸海警船交手，觀察海巡署所發出新聞稿內容，雙方接觸樣態，我方採取行動已從原併航監控升級為併航拒止，經驗為國安單位重視。海巡署2027年預算案顯示，明（2026）年舉行的「台美國安高層會談」，海巡署掌握海上狀況的特別行動支援中心，須派員與會。

因應灰色地帶作戰 海巡艦隊完成臭彈等非致命性武器部署

因應灰色地帶作戰，海巡署完成所屬艦隊的非致命性武器部署，包括雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈、臭彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈。海巡署在同案另採購單發型40mm榴彈槍，包括3種不同種類彈藥，今（2025）年1月結案，但數量不明，研判1艦部署1至2把…

F-16C/D返國再等等 專家：熱帶風暴正侵襲夏威夷

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，首批兩架滯留夏威夷至今已近3個星期，軍事專家分析，夏威夷當地目前正值颶風侵襲，可能考慮天候因素的延後飛送行程。此外傳出美方可能為9月24日川習會延後交機，專家也解讀可能性不高，美國軍方純粹考量安全因素。

索馬利蘭軍官 來台深造

賴清德總統昨到桃園八德國防大學率真校區，參加軍官深造教育開訓典禮。昨天開訓的深造教育，包括陸海空三軍指參學院與戰爭學院，受訓一年，友邦國家也會派員，記者在現場發現穿著索馬利蘭軍服的學員（中）。東非索馬利蘭一九九一年宣布自索馬利亞獨立，我國在二○二○年設立「台灣代表處」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。