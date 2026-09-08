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海巡署站上灰帶作戰第一線 明年出席台美國安高層會談
海巡署艦隊頻密與入侵外島禁限制水域的中國大陸海警船交手，觀察海巡署所發出新聞稿內容，雙方接觸樣態，我方採取行動已從原併航監控升級為併航拒止，經驗為國安單位重視。海巡署2027年預算案顯示，明（2026）年舉行的「台美國安高層會談」，海巡署掌握海上狀況的特別行動支援中心，須派員與會。
台美政府間例行政治國安對話，包括國防檢討會談、國防安全會談、國防政策專案會議等，海委會與海巡署近年都派專員與會，原因是在兩岸灰色地帶作戰與中國大陸海警頻繁交手的經驗。
海巡署2027年預算案顯示，所屬情報組及特別行動支援中心編列相關經費，指明為辦理駐外人員互調、台美國安高層會談及太平洋兩棲領袖研討會等國際性會議所需國外旅費之用。
海巡署明年其他對外交流項目，還包括參加國際海上人命救助聯盟（IMRF）年會、台菲海巡機關執法交流及聯合搜救桌面兵棋推演會議、中西太平洋漁業委員會暨技術與紀律次委員會等國際性會議。
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