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軍友社榮譽理事長 慰勞北海岸國軍雷達站

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑到三芝，慰勞雷達站守軍官兵。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑到三芝，慰勞雷達站守軍官兵。記者程嘉文／攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今（8）日前往北海岸，慰勞當地的海、空軍雷達站台，提前向官兵慶賀中秋節，並代表社會各界表達關懷與敬意。

李棟樑今天在國防部副部長鍾樹明上將、政戰局局長史順文中將等人陪同下，前往北海岸的偏遠雷達站慰問。空軍司令鄭榮豐與海軍司令蔣正國分別以地主身分在場表示歡迎，兩所雷達站的站長也都提及，這是十餘年來，李棟樑第十八度來訪。

李棟樑致贈站台官兵慰問金與小禮物，並關心他／她們執勤與生活情形；考慮到站台地處偏遠，附近根本沒有商店，並定期致贈泡麵、飲料等食品。他對官兵表示，感謝大家長期在「山之巔、海之濱」堅守崗位、不分晝夜執行戰備任務。軍友社秉持「服務官兵、照顧官兵」理念，將持續結合社會各界力量推動敬軍慰問工作，把民間對國軍的支持與肯定傳遞到部隊，也讓官兵感受到社會各界的關懷，進一步凝聚軍民情誼。

根據國防部預算書，海軍自110年至119年度，耗費50.5億元執行「海洋監偵能量整體提升案」，提升近、中、遠程雷達等裝備性能，明年（116）編列7.5億元。空軍則推動兩項新型機動雷達換裝，搭配現役T/FPS-117雷達，以求形成分頻部署、重疊涵蓋，增加預警時間。兩案包括「戰管新型機動雷達換裝案」籌購4套新型L頻段機動雷達、整建5處雷達掩體，明年度編列20.57億元；「HADR及TPS-75V雷達換裝案」將籌購5套新型非L頻段機動雷達、整建6處掩體，明年度編列19.72億元。

軍友社理事長李棟樑（前排左六），到北海岸地區慰勞雷達站，空軍司令鄭榮豐（前排右六）等在場迎接。圖／軍聞社
軍友社理事長李棟樑（前排左六），到北海岸地區慰勞雷達站，空軍司令鄭榮豐（前排右六）等在場迎接。圖／軍聞社

雷達站 理事長 國軍

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