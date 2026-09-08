因應灰色地帶作戰 海巡艦隊完成臭彈等非致命性武器部署

因應灰色地帶作戰，海巡署完成所屬艦隊的非致命性武器部署，包括雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈、臭彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈。海巡署在同案另採購單發型40mm榴彈槍，包括3種不同種類彈藥，今（2025）年1月結案，但數量不明，研判1艦部署1至2把。

經過3年驗收，海巡署完成艦隊的非致命性武器裝備的部署，包括向中科院採購的雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈等，已於今年陸續付款結案。

海巡署2027年預算案指出，海巡署在2024年1月陸續完成低致命性手槍及專用彈藥、40毫米榴彈槍及3種專用彈藥驗收及付款。7月完成雷射眩目系統驗收付款；10月完成人攜式近迫拋射漆彈系統；年底完成2.75吋鎮海火箭系統音爆彈系統驗收及付款。其中除低致命性手槍屬商售裝備外，其餘均由中科院自主研發。

預算內容同時指出，這項採購包括籌補單發型40mm榴彈槍及3種專用彈藥，今年1月付款結案。一般商售除有殺傷性的高爆彈外，也包括非致命性彈藥 (Less-Lethal)：如催淚彈 (CS)、震撼彈或橡膠彈。另有救難用的照明彈及煙霧彈。

預算書同時表示，艦隊今（2026）年將持續陸續採購各式市售低致命性武器裝備及各式特效彈藥，正陸續驗收交貨中；海巡署也委託中科院研發人攜式近迫拋射系統所需的臭彈，於今年6月3日完成驗收。