快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

因應灰色地帶作戰 海巡艦隊完成臭彈等非致命性武器部署

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡艦隊2.75吋鎮海火箭彈系統完成音爆彈部署。圖／本報系資料照
海巡艦隊2.75吋鎮海火箭彈系統完成音爆彈部署。圖／本報系資料照

因應灰色地帶作戰，海巡署完成所屬艦隊的非致命性武器部署，包括雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈、臭彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈。海巡署在同案另採購單發型40mm榴彈槍，包括3種不同種類彈藥，今（2025）年1月結案，但數量不明，研判1艦部署1至2把。

經過3年驗收，海巡署完成艦隊的非致命性武器裝備的部署，包括向中科院採購的雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈等，已於今年陸續付款結案。

海巡署2027年預算案指出，海巡署在2024年1月陸續完成低致命性手槍及專用彈藥、40毫米榴彈槍及3種專用彈藥驗收及付款。7月完成雷射眩目系統驗收付款；10月完成人攜式近迫拋射漆彈系統；年底完成2.75吋鎮海火箭系統音爆彈系統驗收及付款。其中除低致命性手槍屬商售裝備外，其餘均由中科院自主研發。

預算內容同時指出，這項採購包括籌補單發型40mm榴彈槍及3種專用彈藥，今年1月付款結案。一般商售除有殺傷性的高爆彈外，也包括非致命性彈藥 (Less-Lethal)：如催淚彈 (CS)、震撼彈或橡膠彈。另有救難用的照明彈及煙霧彈。

預算書同時表示，艦隊今（2026）年將持續陸續採購各式市售低致命性武器裝備及各式特效彈藥，正陸續驗收交貨中；海巡署也委託中科院研發人攜式近迫拋射系統所需的臭彈，於今年6月3日完成驗收。

海巡 海巡署 漆彈 中科院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

千億造艦計畫 海巡署：人力碼頭配置循序漸進

路透示警 陸正積極研發軍用人形機器人

日本加速部署「台灣有事」！專家點出歐洲可能角色 讓美軍專心顧台海

解放軍報喊話「機器人變戰鬥員」 陸研究軍用人形機器人…離投入戰鬥有多遠？

相關新聞

因應灰色地帶作戰 海巡艦隊完成臭彈等非致命性武器部署

因應灰色地帶作戰，海巡署完成所屬艦隊的非致命性武器部署，包括雷射眩目系統、人攜式近迫拋射漆彈、臭彈系統及2.75吋鎮海火箭系統音爆彈。海巡署在同案另採購單發型40mm榴彈槍，包括3種不同種類彈藥，今（2025）年1月結案，但數量不明，研判1艦部署1至2把…

F-16C/D返國再等等 專家：熱帶風暴正侵襲夏威夷

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，首批兩架滯留夏威夷至今已近3個星期，軍事專家分析，夏威夷當地目前正值颶風侵襲，可能考慮天候因素的延後飛送行程。此外傳出美方可能為9月24日川習會延後交機，專家也解讀可能性不高，美國軍方純粹考量安全因素。

索馬利蘭軍官 來台深造

賴清德總統昨到桃園八德國防大學率真校區，參加軍官深造教育開訓典禮。昨天開訓的深造教育，包括陸海空三軍指參學院與戰爭學院，受訓一年，友邦國家也會派員，記者在現場發現穿著索馬利蘭軍服的學員（中）。東非索馬利蘭一九九一年宣布自索馬利亞獨立，我國在二○二○年設立「台灣代表處」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。