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Altius-600M試射百發百中 拉奇：中國制裁我的原因

中央社／ 台北8日電

美國國防科技公司Anduril（安杜里爾）創辦人拉奇今天在社群網站發文，說明安杜里爾研製Altius系列無人機的重要亮點，並轉發安杜里爾引用軍聞社拍攝國軍Altius-600M無人機命中海上目標的影片，強調這就是「中國制裁我的原因」。

中國政府去年12月稱，對近年來參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業，以及10名高級管理人員採取反制措施，拉奇（Palmer Luckey）列名其中，安杜里爾公司則在去年初，就已遭中國政府列入「不可靠實體清單」制裁。

拉奇今天在社群媒體X平台發文指出，中華人民共和國將他列為「分裂恐怖分子」並加以制裁，更匪夷所思的是，有許多美國企業高級主管和有影響力的人在為中國搖旗吶喊。

「有誰能預料到這個結果呢」，拉奇說，當制裁不可避免地發生在這些人身上，他們會這樣哀嘆。

拉奇並轉發安杜里爾近期在X平台展現的的Altius系列無人機的重要亮點，包含Altius-700無人機是透過黑鷹直升機進行發射，並自主搜尋目標、傳遞資料後進行攻擊。

拉奇也發文指出，「下次我們也在台灣的UH-60M上裝一台Altius-700如何？」並提及該型無人機輕巧、方便、好攜帶，適合地形多變的台灣。

拉奇還轉發另一則安杜里爾的發文，影片是TaiwanPlus報導國軍Altius-600M無人機海上目標實彈射擊達100%命中率的報導，影片素材由軍聞社拍製。拉奇表示，「中國制裁我的原因：Altius-600M在台灣海上目標射擊百發百中」。

台灣向美國軍購安杜里爾所研製的Altius-600M、Altius-700等型無人機，目前Altius-600M已交付台灣。

Altius 拉奇 無人機

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