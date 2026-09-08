F-16C/D返國再等等 專家：熱帶風暴正侵襲夏威夷

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，首批兩架滯留夏威夷至今已近3個星期，軍事專家分析，夏威夷當地目前正值颶風侵襲，可能考慮天候因素的延後飛送行程。此外傳出美方可能為9月24日川習會延後交機，專家也解讀可能性不高，美國軍方純粹考量安全因素。

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，首批兩架於8月下旬飛抵夏威夷後，滯留當地至今已近3個星期。台灣時間7日當地熱心航迷目擊兩架戰機一度啟動並進入滑行道，似乎已準備起飛，不過隨即又再滑回，引發外界質疑飛機是否可能發生故障，導致行程又生變？

軍情與航空網站主編施孝瑋指出，夏威夷當地目前正發布熱帶風暴警報，向西的航路天候也不穩，美方可能考慮天候因素決定延後飛送行程。

綜合外電報導，颶風洛威爾的強勁風暴逼近夏威夷群島，其外圍雨帶正為夏威夷帶來暴雨和巨浪，包括「考艾島」和「尼豪島」都發布了「熱帶氣旋警報」，這是夏威夷在短短3週內生成的第3場颶風。

施孝瑋分析，昨天可說是近期戰機飛送返台的唯一窗口：夏威夷當地天候勉強許可，台灣歷經多日大雨後也天候好轉；但美方指揮官可能考量戰機飛送任務必須萬無一失，因此即使兩架戰機已經進入連結希肯空軍基地與檀香山國際機場的J滑行道，仍然被召回取消任務。

退役空軍飛官、現任民航機師李文玉指出，由夏威夷往西飛行是逆風，空中巴士A330在目前的季節自夏威夷飛台約需9個多小時，民航機的雙發動機延程飛行標準（ETOPS）一般規定雙引擎班機，距離任何備降場的飛行時間不得超過180分鐘；F-16戰機雖然不受此限，但畢竟是單引擎飛機，還是要選擇一路上有合格備降場的航路。

另一方面，外界也有觀點認為，在9月24日習近平回訪美國「川習會」之前，美方可能為降低敏感性而推遲戰機運交的進度。施孝瑋表示，無論何時交機，中共都一定不爽，對於依照軍售計畫的例行交機行動，美國軍方應不至於太在意中方態度，純粹優先考量技術與天候的安全問題。