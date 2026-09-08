軍備局將建置M1A2T彈藥產線 6小時須產160顆

國軍對美採購108輛M1A2T戰車已全數到位並投入實兵驗證，值得注意的是，位於台北南港的軍備局第202廠，將斥資新台幣9億1130萬元建置「全彈自動化組裝系統」，打造M1A2T專用的120公厘戰車彈產線，且必須在6小時內完成160顆全彈組裝。

陸軍目前有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車，並執行射砲控等系統升級使其具備「獵殲模式」（Hunter-Killer）外，陸軍也編列新台幣405億2415萬元，於民國108年至116年持續預算，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前均全數抵台、駐防六軍團衛戍北部地區，並在今年漢光42號實兵演習中首度驗證。

國防部近期在政府採購網發布「全彈自動化組裝系統及其附屬設備」公開徵求文件，根據規格需求書顯示，M1A2T戰車可用的M1002「多功能練習曳光彈」及M865「錐穩脫殼穿甲練習曳光彈」將優先產製，得標廠商須分別提供至少300套測試包件，並完成全彈組裝。

內容也提到，產線必須預留換線、擴充能力，可從KE-WA1翼穩脫殼穿甲曳光彈、IM HE-T鈍感高爆曳光彈、M1028人員殺傷彈、M1147多用途高爆曳光彈、KET動能穿甲彈及M830A1多用途反戰車曳光彈等6型彈藥中，至少選擇3型建立其換線能力；此外，產線須在6小時內完成至少160顆全彈組裝。