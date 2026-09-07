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軍人節優惠名單也有假消息？ 阿兵哥消費發現沒優惠

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
每年九三軍人節，國防部都會邀集廠商，舉辦各種折扣優惠。今年卻有官兵反映，社群網站上廣泛流傳錯誤的優惠名單，許多人前往消費才發現上當。圖／引自網路
每年九三軍人節，國防部都會邀集廠商，舉辦各種折扣優惠。今年卻有官兵反映，社群網站上廣泛流傳錯誤的優惠名單，許多人前往消費才發現上當。圖／引自網路

每年九三軍人節，國防部都會邀集廠商，舉辦各種折扣優惠。今年卻有官兵反映，社群網站上廣泛流傳錯誤的優惠名單，許多人前往消費才發現上當。對此國防部宣稱，已透過管道說明，並於官網加註警語。但立委批評，相關網站資訊難查，而且所載內容仍然出錯；國防部應該提供更簡明、便利、可靠的資訊，而非官兵享受自己的節日優惠，都還要碰運氣。

近日在多個成員以現役軍人為主的網路社團，出現不少官兵發文表示，LINE等社群上流傳不少「九三軍人節優惠總整理」圖卡，內容包括各大連鎖速食、吃到飽餐廳等。大家利用休假興沖沖到了現場，才發現店家並未參加，或是優惠日期與折扣額度不符。

對此，國防部表示，針對網路流傳錯假敬軍優惠訊息，政戰局福利事業管理處已透過國防部記者會、相關社群及青年日報說明，並於官網加註警語，提醒官兵慎防詐騙，使用優惠時僅須出示福利證或軍人身分證，確認身分，不會要求留下個資；後續若有新增優惠將即時更新，並於官方網站公告周知。

至於國防部是否曾判斷，這些行為是單純惡作劇還是蓄意製造假訊息？未來如何避免類似情況再發生？國防部並未答覆提問。記者依據福利事業處網站的優惠方案詢問店家，也發現優惠方式仍有相當出入。

立委徐巧芯指出，國防部與業者舉辦優惠，值得肯定，但美意必須讓人真正用得到。不要讓原本的好事，反而變成讓弟兄受氣的「軍人劫」。她實際上網體驗發現，福利事業處網站的資訊很不好找，國防部發言人臉書提供的網址也一度無法連結。

徐巧芯說，所以未來再推出軍人節優惠，網站能不能更好用？資訊能不能更清楚？基層宣傳能不能更確實？不要臉書貼一篇、網站丟個連結就算宣傳，而是透過各軍種、基層單位，把正確的合作店家、優惠資訊真正傳達到弟兄手上。官方資訊不清楚，不實的圖卡與網路連結就容易趁虛而入，官兵不只可能白跑一趟，還可能面臨詐騙風險。

軍人節 假消息 軍人 國防部

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