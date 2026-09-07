徐巧芯：戰鬥加給「同工不同酬」 海軍反潛、陸軍特戰維修人員也該領

賴清德總統日前宣布，7月起新增第三類型戰鬥部隊加給，旅級以下、提供作戰持續力的部隊官兵，每月增加4000元，義務役官士兵也比照支領。國民黨立委徐巧芯今天表示，海軍、陸軍都有官兵因編制不同無法支領加給「同工不同酬」，她已去函國防部重新檢討支領資格，並限期提出改善方案。

徐巧芯指出，海軍反潛航空指揮部、陸軍航空特戰指揮部部分官兵，長期執行飛行、航空、戰備及作戰支援任務，承擔高度風險與責任，卻因所屬單位、行政編制的不同，無法支領與實際勤務相對應的戰鬥部隊加給。

徐巧芯表示，修護補給隊人員在飛機進駐船艦時，必須隨機登艦執行飛機維修任務，實際上與飛行員共同出勤，承擔相同的飛行、戰備及作戰風險，卻未被納入第一類戰鬥部隊加給支領範圍；空勤機務人員負責航空器維修、保養及戰備支援，維繫航空部隊的戰備與作戰能力，勤務性質與第二類戰鬥部隊加給所對應的高風險、高強度任務密不可分，卻同樣未獲得相對應的待遇。

徐巧芯說，同工同酬是最基本的公平原則，從事相同或相近的工作、承擔相同的責任與風險，就應該獲得相對應的待遇，不能只因單位名稱或編制不同，就讓實際付出相同的官兵受到差別對待。

徐巧芯表示，尤其政府近期再次宣布擴大「戰鬥部隊加給」的支領範圍，卻仍有實際站在第一線、承擔相同風險的官兵被遺漏在外。這項延宕已久的制度問題，不能再被忽視。戰鬥部隊加給的認定，應該看官兵實際執行什麼任務、承擔什麼風險，而不是只看他被編在哪一個單位。

徐巧芯說，她已正式發函，請國防部責成陸軍司令部、海軍司令部及相關權責單位，依照官兵的實際勤務性質、作戰風險及戰備責任，重新檢討海軍反潛航空指揮部，及陸軍航空特戰指揮部相關人員的戰鬥部隊加給支領資格，並限期提出改善方案，避免「同工不同酬」這項顯而易見的不公，持續消磨第一線官兵的士氣。