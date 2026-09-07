馬文君揭飛官續服獎金預算連4年下降 憂F-16新戰機來了沒人飛

國民黨立委馬文君今天說，空軍對美採購66架F-16V Block 70戰機將陸續返台，為接裝新機，將擴編107位飛行員，但「飛行軍官續服現役獎助金」編列預算卻連續4年下降，明年度預算較今年減少3235萬餘元，國防部應說明預算減少原因，直言擔心空軍接了新戰機，卻沒人可飛。

馬文君表示，這幾年多次問國防部，國軍人力一直減少，又採購新戰機、機隊還要擴編，飛行員到底從哪裡來？如今66架全新F-16V Block 70戰機即將陸續返台，空軍為接裝新機，除了將新增戰鬥機聯隊外，還要擴編107位飛行員；但根據明年度預算「飛行軍官續服現役獎助金」編列7億5578萬餘元，較今年減少3235萬餘元，是2023年以來連續第4年下降。

馬文君說，這筆獎助金主要是為留住少校、中校、上校等資深飛官，這些人不只是飛行員，更是教官、長機、任務領隊，也是部隊戰力傳承的重要骨幹。但預算連年減少背後的原因是什麼？是飛官人數持續下降？還是續服意願出現問題？國防部應該進一步說明，不要等戰機到了，才發現最難補的不是裝備，而是人。

馬文君表示，少子化之下，國軍招募本來就愈來愈困難，飛行員的篩選、培訓門檻又比一般兵科更高。除了招人，更重要的是怎麼把人留下來。飛行加給、勤務負荷、升遷與家庭照顧，都應該重新檢討，不能只在缺人時才想到加碼招募。

馬文君也說，66架F-16V原先規畫今年底前全數交機，如今已經確定無法如期完成，首批也才2架啟程返台。後續64架什麼時候交？明年能來多少？全部交完又要拖到什麼時候？國防部不能只說「會陸續返台」，卻始終沒有清楚的交機期程，戰機交付不能再拖，人力準備更不能落後。