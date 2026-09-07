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賴總統創元首出席軍官深造教育典禮首例 索馬利蘭非友邦也派人受訓

聯合報／ 記者程嘉文／桃園即時報導
國防大學軍官深造教育116 年班7日舉行開訓典禮，東非的索馬利蘭共和國也派軍官來台參訓。記者黃義書／攝影
國防大學軍官深造教育116 年班7日舉行開訓典禮，東非的索馬利蘭共和國也派軍官來台參訓。記者黃義書／攝影

賴清德總統今天到桃園八德的國防大學率真校區，出席軍官深造教育（陸海空軍指參學院、戰爭學院） 116 年班開訓典禮，創下總統出席這項典禮首例紀錄。此外，位於東非的索馬利蘭雖然與我國沒有正式建交，此次也派出軍官來台受訓，引起關注。

三軍指參學院與戰爭學院，是軍官晉升必備的進修資歷。除了國軍幹部之外，也有友邦派遣軍官參加。除了各邦交國外，位於東非的索馬利蘭，也派遣穿著軍常服的軍官參訓。該學官與一般國軍學官同坐在行列中，因未向國旗與國父遺像鞠躬，因此被記者注意到。

1960年，英屬索馬利蘭與義大利屬索馬利蘭合併，成為索馬利亞共和國。1991年，原英屬索馬利蘭宣布自索馬利亞獨立，但至今除了以色列於去年底宣布承認之外，尚無其他聯合國會員國承認其獨立。我國於2020年與索馬利蘭相互承認，但並未正式建交，而是在該國首都哈爾格薩設立「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，索馬利蘭也在台北設有代表處。

賴清德 索馬利蘭

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