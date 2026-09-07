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國安人士示警：中國大修國防動員法 台商政治經濟雙重風險增加

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
大陸大幅修訂後的「國防動員法」將於今年10月1日起正式實施。路透
大陸大幅修訂後的「國防動員法」將於今年10月1日起正式實施。路透

中國大陸近期大修「國防動員法」，增訂保障「平戰快速轉換」等，新法將於10月1日上路。國安人士今天表示，除了對台軍事動員外，修訂後將增加台商在中國經營的政治和經濟雙重風險，造成隨時可能被徵收、隨時被認定是「發展」相關資源，導致投資有去無回。

中國全國人大修訂新版「國防動員法」，增訂保障「平戰快速轉換」等內容，首度定義「國防動員」是為應對國家主權、統一、領土完整，且將原本的「徵用」民用資源擴大為「徵收、徵用」，並把經濟與科技領域都納入。新制10月1日正式實施。

國安人士指出，中國「國防動員法」修法目的是將中國內部資源絕對整合，反映出中共政權對自身安全的焦慮，在外部環境不確定與內部挑戰下，透過法律強化對資源掌控，呈現出「安全焦慮」。

國安人士說，中國2010年通過的「國防動員法」著重在「軍地分工」，聚焦在戰時或緊急狀態下，政府如何調用民用資源、組織人力物力支援軍事。

國安人士指出，新修訂「國防動員法」有五大重點，首先是第一條立法目的，增加了維護「發展利益」；其次是國防動員工作堅持中國共產黨領導，貫徹中共總書記習近平強軍思想。

國安人士說，第三是首次將國防動員，定義為保障平戰快速轉換，將經濟和社會實力轉換為國防實力；第四是對民用資源的處置，由原「徵用」擴大「徵收、徵用」，差別在於不再保障所有權，只要有必要，國家可以強制取得私有財產；第五是將數據與現代科技（供應鏈、人工智慧等）納入動員範圍，並稱要「開展供應鏈安全評估」，以因應供應鏈斷鏈風險。

至於修法核心要旨，國安人士認為，首先是將內部資源做絕對整合，把科技、產業、基礎設施都納入國家管制；其次是政權安全感的投射，透過法律化強化控制，呈現出中共政權的高度焦慮與不安全感，將所有議題都變為安全議題，反映出「安全焦慮」。

國安人士指出，北京當局對於「全面治理的延伸」，將軍事動員與國家治理結合，凸顯共產政權「發展即安全、管制即穩定」邏輯，民企被納入國防科研、維修保障體系，形成「民參軍」格局，以法律明定哪些資源可徵收，顯示管制正當性，透過法律化手段將「軍民融合」制度化。

國安 國安人士 國防

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