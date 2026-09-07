影／賴清德總統主持國軍軍官深造教育開訓 提「三要」勉勵參訓幹部

賴清德總統今天上午前往國防大學，主持「國軍軍官深造教育116年班開訓」典禮，勉勵具備豐富部隊歷練的國軍軍官，透過深造教育提升思考層次，培養跨軍種、跨領域整合能力，以因應瞬息萬變的國際局勢與新興科技帶來的挑戰。此次參訓學員中，也有來自索馬利蘭的軍官，格外引人注目。

賴清德致詞表示，當前國際局勢瞬息萬變，中國對周邊國家的威脅與挑釁日益嚴峻，加上人工智慧、無人系統及太空科技快速發展，正重新塑造未來世界與戰爭的樣貌。他指出，面對這些挑戰，唯有不斷強化自我防衛能力、提升軍事專業技能，才能捍衛台海和平穩定，守護台灣的民主、和平與繁榮。

賴清德強調，軍官深造教育的目的不在於累積學歷，而是提升思考層次，培養跨軍種、跨領域的整合能力，為未來承擔更重要的職務做好準備。談到新世代部隊，賴清德表示，未來軍隊不但要有「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更要以人為本、以AI為輔、以實戰要求為準繩，持續提升聯合作戰及不對稱戰力效能。

賴清德也提出「三要」勉勵參訓幹部。第一，要積極培養國際戰略思維；第二，要積極吸收新知、勇於創新改變，主動接觸人工智慧、無人載具、資通信整合等新興科技，強化問題解決能力；第三，要勇於承擔領導責任，凝聚團隊信任。

賴清德最後提醒國軍幹部，「天下雖安，忘戰必危」，團結捍衛主權、守護台海和平的意志絕不能鬆懈。他強調，唯有持續強化國防、投資國防，才能以實力確保和平。

賴清德總統上午前往國防大學主持「國軍軍官深造教育116年班開訓」典禮。此訓對象為具備豐富部隊歷練的軍官；參與的軍官中，有一位索馬利蘭的軍官（中）參與備受矚目。記者黃義書／攝影