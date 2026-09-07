賴總統出席軍官深造教育開訓 勉國軍幹部做到「三要」

賴清德總統今天到桃園八德的國防大學率真校區，出席軍官深造教育（陸海空軍指參學院、戰爭學院）116 年班開訓典禮。總統勉勵受訓學員，要以人為本，以 AI 為輔，以實戰要求為準繩，並持續提升聯合作戰與不對稱戰力的效能。

總統表示，當前國際局勢瞬息萬變，中國對周邊國家的威脅與挑釁日益嚴峻。人工智慧、無人系統與太空科技，也正重新塑造未來世界與戰爭的樣貌。面對這些挑戰，我們唯有不斷強化自我防衛能力，提升軍事專業技能，才能夠捍衛台海的和平穩定，守護台灣的民主、和平與繁榮。因此，國軍必須不斷升級轉型，成為能夠因應各項挑戰的新世代部隊。而新世代部隊能否成功，就在於各級幹部能否具備宏觀的視野、專業的知識能量，以及堅定不移的擔當。

總統表示，軍官深造教育不在於累積學歷，而是在於提升思考層次，培養跨軍種、跨領域的整合能力，為日後承擔更重要的職務做好準備。未來的新世代部隊，不但要有新訓練、新思維、新裝備、新科技，更要以人為本，以 AI 為輔，以實戰要求為準繩，並持續提升聯合作戰與不對稱戰力的效能。

因此他要求，國軍幹部要做到「三要」：一是「要積極培養國際戰略思維」，從國際戰略思維的角度，一起為國軍建軍備戰做最好的準備以及規劃；二是「要積極吸收新知」，主動接觸人工智慧、無人載具、資通信整合等薪資，強化問題解決能力；三是「要勇於承擔領導責任」，以身作則、知人善任，重視同袍的專長與需要，並在嚴格的要求與真誠的關懷之間取得平衡。。

總統表示，「天下雖安，忘戰必危」，團結捍衛主權、守護台海和平的意志，絕對不能夠有所鬆懈。唯有不斷強化國防、投資國防，才能夠以實力確保和平。

賴總統也表示，身為三軍統帥，他承諾政府一定會做國軍最堅強的後盾，持續投入必要資源，改善官兵待遇與服役環境，讓大家都能夠安心服役，全心全力投入保家衛國的工作。