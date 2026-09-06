陸勝2號聯兵旅對抗 10月14日登場天數增至10天9夜

國軍訓練不停歇，今年「陸勝2號」操演將於10月14日至23日實施，演訓天數由去年7天6夜延長至10天9夜。據了解，由駐守北部聯兵269旅對上南部聯兵564旅，預料深化火力值、任務式指揮等精神外，「無人機攻擊及反制」可能納入想定。

以往旅級對抗均由各軍團擔任統裁部，並以「長泰」（第三作戰區主辦）、「長青」（第五作戰區主辦）及「長勝」（第四作戰區主辦）等代號實施，陸軍去年變革演訓制度，「長」字輩走入歷史，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，定名「陸勝」操演。

去年首度登場「陸勝1號」，由裝甲542旅對抗機步234旅，在中部展開7天6夜無劇本、不間斷演練，操演除了捨棄過往以輪代甲（以輪車代替戰甲車」方式，更導入多項創新觀念，包括恢復「火力值」（不同武器、儎台有不同殺傷力及數值）設定，讓訓練過程更客觀公正，並讓各項裝備、載具參數更完善，使指揮所在用兵及訓後回顧（AAR, After ActionReview）更精確。

陸勝一號也進行「部隊覺知應用套件」（TAK）應用，讓各級幹部即時掌握敵我態勢，強化去中心化指揮管制能力。

值得注意的是，為深化演訓成效，「陸勝2號」操演今年將延長至10天9夜，於10月14日至23日間實施，由駐守北部的聯兵269旅對抗南部的聯兵564旅，預料將延續「陸勝1號」驗證經驗，深化火力值、交戰規則（ROE）、小部隊任務式指揮及後勤支援能力等要點，驗證防衛作戰能力。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌接受中央社訪問指出，唯有透過類似陸勝這種全程對抗性質的演訓，才能真正檢視作戰計畫、戰術戰法、後勤與機動是否符合實際情況，進而發現火力銜接、目標獲得（目獲）及後勤等潛在漏洞；此外，在演練新式裝備之餘，也應強化各式無人機訓練，評估其對實際作戰的助益，並檢視能否反制敵方對我方無人機的偵查與打擊，藉此釐清當前作戰環境下的戰力缺口與加乘效果。

舒孝煌表示，以美軍為例，如RQ-28A、RQ-11無人機屬班、排級的小型無人機，雖非大型機種，卻能提供即時的空中鳥瞰視角，適合配賦至班、排甚至單兵；至於營、旅級單位則需配置相對應規格的無人機，以適應多變的作戰環境；因此，類似陸勝操演這類旅級對抗，應導入滯空時間至少6小時以上大型無人機進行大範圍搜索，藉此縱觀戰場全局、協助旅指揮官掌握即時戰況，這也是美軍當前實際運用現況。