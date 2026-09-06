快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

陸勝2號聯兵旅對抗 10月14日登場天數增至10天9夜

中央社／ 記者游凱翔台北6日電

國軍訓練不停歇，今年「陸勝2號」操演將於10月14日至23日實施，演訓天數由去年7天6夜延長至10天9夜。據了解，由駐守北部聯兵269旅對上南部聯兵564旅，預料深化火力值、任務式指揮等精神外，「無人機攻擊及反制」可能納入想定。

以往旅級對抗均由各軍團擔任統裁部，並以「長泰」（第三作戰區主辦）、「長青」（第五作戰區主辦）及「長勝」（第四作戰區主辦）等代號實施，陸軍去年變革演訓制度，「長」字輩走入歷史，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，定名「陸勝」操演。

去年首度登場「陸勝1號」，由裝甲542旅對抗機步234旅，在中部展開7天6夜無劇本、不間斷演練，操演除了捨棄過往以輪代甲（以輪車代替戰甲車」方式，更導入多項創新觀念，包括恢復「火力值」（不同武器、儎台有不同殺傷力及數值）設定，讓訓練過程更客觀公正，並讓各項裝備、載具參數更完善，使指揮所在用兵及訓後回顧（AAR, After ActionReview）更精確。

陸勝一號也進行「部隊覺知應用套件」（TAK）應用，讓各級幹部即時掌握敵我態勢，強化去中心化指揮管制能力。

值得注意的是，為深化演訓成效，「陸勝2號」操演今年將延長至10天9夜，於10月14日至23日間實施，由駐守北部的聯兵269旅對抗南部的聯兵564旅，預料將延續「陸勝1號」驗證經驗，深化火力值、交戰規則（ROE）、小部隊任務式指揮及後勤支援能力等要點，驗證防衛作戰能力。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌接受中央社訪問指出，唯有透過類似陸勝這種全程對抗性質的演訓，才能真正檢視作戰計畫、戰術戰法、後勤與機動是否符合實際情況，進而發現火力銜接、目標獲得（目獲）及後勤等潛在漏洞；此外，在演練新式裝備之餘，也應強化各式無人機訓練，評估其對實際作戰的助益，並檢視能否反制敵方對我方無人機的偵查與打擊，藉此釐清當前作戰環境下的戰力缺口與加乘效果。

舒孝煌表示，以美軍為例，如RQ-28A、RQ-11無人機屬班、排級的小型無人機，雖非大型機種，卻能提供即時的空中鳥瞰視角，適合配賦至班、排甚至單兵；至於營、旅級單位則需配置相對應規格的無人機，以適應多變的作戰環境；因此，類似陸勝操演這類旅級對抗，應導入滯空時間至少6小時以上大型無人機進行大範圍搜索，藉此縱觀戰場全局、協助旅指揮官掌握即時戰況，這也是美軍當前實際運用現況。

陸軍 演訓 國軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李翔宙／當我們還在數登陸艇時

美軍苦撐…5萬兵力陷伊朗 恐打到明年

名古屋亞運後勤升級 華航、星宇出動大機型選手全搭商務、豪經艙

名古屋亞運19日登場！李洋親赴督陣：精進後勤團隊 備戰2028奧運

相關新聞

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去…

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美未到場，被外界解讀徹底與魏競選陣營分手；魏平政表示，會繼續努力邀請王惠美縣長擔任競總主任委員，沒有什麼截止邀請時間。

陳其邁出新書 蘇貞昌、蔡英文罕見合體預告陳其邁未來「位置坐很前面」

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台，蘇一上台還回顧當初組閣時，陳其邁被延攬擔任副閣揆，曾有人質疑「這小英的人，不會同心」，蘇則回憶當時他反駁「總統找我組閣，我也小英的人，大家都小英的人」，最後還暗指陳其邁，「相信以後換位置，一定會坐在很前面。」

高雄小草關懷協會被國民黨棄單 賴瑞隆包下300禮盒喊話國民黨要檢討

國民黨主席鄭麗文日前宣布已全數下單原本總統府預定的庇護工場中秋禮盒，但高雄市「小草關懷協會」、屏東恆春「慢慢恆春庇護工場」傳出沒接到訂單，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆得知後已向小草關懷協會認購300盒，並喊話國民黨「要檢討」。

影／賴清德赴台東為陳瑩助選 嘲諷「不能在家門口開路」暗諷對手

賴清德總統今赴台東為縣長參選人陳瑩助選，在神明面前承諾，陳瑩若當選，絕對會清廉、勤政、愛鄉土，每分錢都用在照顧縣民、建設台東，「不能你家門口在開路」，這樣不行。這句話似乎在暗諷國民黨對手吳秀華家族近日爆發的「東映渡假村」農路開闢弊案，現場支持者鼓掌大聲叫好。

蕭美琴桃園挺黃世杰 黃再批市政空轉3年：用選票換年輕有平拚勁的市長

民進黨桃園市黨部今天上午舉辦40周年黨慶「心桃園 動起來｜肆拾同行・桃園健行」，同時為市長參選人黃世杰、議員選情造勢，副總統蕭美琴站台指出，黃世杰用他年輕的拚勁與過去的經歷和對未來的願景，要為桃園市民打造更好的生活，大家要一起大力地支持。

民眾黨禁挺徐欣瑩 邱臣遠競辦：互信破壞就自主前行

竹北藍白合破局，民眾黨今天拍板，除了竹北市長支持民眾黨提名的候選人邱臣遠外，也不得幫國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，否則最重可除名。對此，邱臣遠發言人表示，團結全黨意志堅定選到底，全力爭取市民認同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。