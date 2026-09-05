快訊

攻擊恐嚇律師！悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

現身台東挺吳秀華 被問王惠美彰化選戰？鄭麗文第一反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。聯合報系資料照
國防部長顧立雄。聯合報系資料照

負責重要國防科技研發的中科院傳出遭境外駭客入侵，國防部顧立雄今證實，中科院採購資訊網承包商的一項管理介面，的確有被侵入，國防部已要求中科院全面檢討並且究責。

國民黨立委王鴻薇接獲檢舉，中科院採購資訊系統發送兩百多封大量電子郵件給廠商，數位發展部初步調查發現直指系統「遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」，調查局也已介入調查。

顧立雄表示，經過調查的事實是，中科院採購資訊網的委外承包商，有一管理介面證實是有被侵入。中科院在第一時間沒有察覺到，事後也已發更正聲明。

顧立雄強調，要求中科院就這個部分會全面檢討改進，而且對缺失追究相關責任，中科院也會建立相關的標準作業程序。

中科院對此案說明，經清查「採購資訊網」，因原程式開發商為方便管理，內藏隱蔽排程管理介面，但遭境外IP破解，並觸發特定排程指令，導致系統重新對合作供應商發送「詢價案件通知函」，經開發商確認這項缺失並立即完成改正。

中科院表示，當天在該網測試區執行AI代理人訓練，故初步判斷以該測試為標的，經原採購網系統開發商提供完整報告後，才釐清原因是廠商隱藏排程指令所造成。同時經過清查，並無其他資訊遭外洩。

中科院強調，已要求廠商提供完整軟體物料清單，掌握系統功能並重新檢討標準應變程序；此外，要求於外網系統增設限流與自動封鎖等功能，不得僅依賴外網垃圾郵件觸發熔斷機制，以求早期預警及快速應變處置。後續將結合完整調查事證，究明管理疏失責任，並追蹤及落實改善措施執行情形。

另一方面，國防部116年預算書中披露陸軍編列14.4億元的預算，採購貨櫃式「車裝飛彈系統」，顧立雄面對媒體追問時表示，國軍一直在進行不對稱戰力的建構，這也是不對稱戰力的一環，不過相關細節暫時不方便透露。

中山科學研究院。圖／引自中科院臉書
中山科學研究院。圖／引自中科院臉書

中科院 顧立雄 國防部 王鴻薇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

境外入侵…中科院遭駭 隱瞞被踢爆

海軍貨櫃式飛彈系統預算曝光 中科院執行維保

空軍新年度公開預算案 披露高空高速巡弋飛彈服役戰備中

圖表看時事／沒飛往大海、卻向山裡飛去 圖解中科院火箭試射意外

相關新聞

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

負責重要國防科技研發的中科院傳出遭境外駭客入侵，國防部長顧立雄今證實，中科院採購資訊網承包商的一項管理介面，的確有被侵入，國防部已要求中科院全面檢討並且究責。

1年7億多台幣 空軍負擔愛國者飛彈兩公司駐台技代的代價

美國川普政府尚未發布將進一步售台的新型愛國者飛彈，但空軍光應付既有愛國者飛彈裝備在台運作，就持續付出高額養護費用，負擔雷神與洛馬兩家公司駐台技術代表費用，明（2027）年1年達7億餘元。

沉寂多日…共機聯合戰備警巡+海空聯訓 運八遠干機出海擾台

國防部今日表示，從上午8時24分起，陸續偵獲中共殲11、蘇愷30、轟6、運8遠干、空警500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中12架次逾越中線，進入我北部、中部及東南空域，假所謂「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」之名，騷擾我周邊空域。

明年飛官續服獎金減列逾3千萬 專家：核心骨幹連四降 影響戰力提升

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示， 2027年國防預算案中「飛行軍官續服現役獎助金」編列7億5578萬2千元，不僅比2026年編列數減少3235萬2千元，且是2023年以來連續第四年下降，顯示國軍飛行部隊的領導骨幹，資深少校與中校飛官流失情形並未漸緩。

志願役士兵員額回升 專家：2024年以來的雪崩式下滑已被控制

國防部2027年預算書已送抵立法院，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，2027年國軍志願役官士兵的「預算員額」為15萬8223人，較2026年15萬3965人，增加4258人，是2024年以來的首度成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。