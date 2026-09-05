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1年7億多台幣 空軍負擔愛國者飛彈兩公司駐台技代的代價

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍愛3防空飛彈發射架。 聯合報系資料照
空軍愛3防空飛彈發射架。 聯合報系資料照

美國川普政府尚未發布將進一步售台的新型愛國者飛彈，但空軍光應付既有愛國者飛彈裝備在台運作，就持續付出高額養護費用，負擔雷神與洛馬兩家公司駐台技術代表費用，明（2027）年1年達7億餘元。

空軍與美國在台協會（AIT）簽署合約，由美方派遣龐大的技術代表團長期駐台，提供愛國者3型與防空飛彈系統的長期技術支援。

愛國者飛彈防空系統是雷神公司的產品，但美軍分配軍售案時，部分攔截彈藥也採用洛克希德馬丁的產品，因此兩家公司都派技術代表駐台，理論上是負責協助國軍進行武器性能維持、鑑測與故障排除的專業技術人員。

2027年空軍預算案指出，愛國者洛馬技代接續軍購案，2027年度須給付2億8917萬餘元；愛國者雷神技代技術支援接續軍購案，則需給付4億4802萬餘元。

目前空軍現役愛3未獲美方准許在台試射，只有待更新的愛2（PAC-2）到屏東九鵬射擊。在台灣本土的「海空精準彈藥射擊」演訓中，愛２曾分別於2023年與2025年出現過發射後「空中自爆」的試射異常事件，技代都在現場。

統計川普政府尚未公布售我軍售項目，包括一個營的愛3，包含LTAMDS雷達，MSE彈以及IBCS指管系統；NASAMS防空飛彈系統 ，包含數種彈；反無人機系統（M-ACE）。

愛國者飛彈 空軍

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