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沉寂多日…共機聯合戰備警巡+海空聯訓 運八遠干機出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，陸續偵獲中共殲11、蘇愷30、轟6、運8遠干、空警500等各型主、輔戰機及無人機進入我北部、中部及東南空域，假所謂「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」之名，騷擾我周邊空域。圖為中共運八遠干機（同型機）。圖／國防部資料照
國防部表示，陸續偵獲中共殲11、蘇愷30、轟6、運8遠干、空警500等各型主、輔戰機及無人機進入我北部、中部及東南空域，假所謂「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」之名，騷擾我周邊空域。圖為中共運八遠干機（同型機）。圖／國防部資料照

國防部今日表示，從上午8時24分起，陸續偵獲中共殲11、蘇愷30、轟6、運8遠干、空警500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中12架次逾越中線，進入我北部、中部及東南空域，假所謂「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」之名，騷擾我周邊空域。

這是共軍戰機沉寂多日後，再次大批出海活動，共軍前一次是在8月18日對台發動聯合戰備警巡。此外，共軍發動聯合戰備警巡多半由軍機出海配合共艦進行演訓，此次國防部說明，共機是採「聯合戰備警巡」暨「海空聯訓」之名，騷擾我周邊空域。

共軍在7月2日曾以「聯合戰備警巡」及「遠海長航」的名義，騷擾我周邊空、海域，也曾一度引發軍事專家關注。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 戰機 軍機 中共

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