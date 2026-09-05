明年飛官續服獎金減列逾3千萬 專家：核心骨幹連四降 影響戰力提升

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示， 2027年國防預算案中「飛行軍官續服現役獎助金」編列7億5578萬2千元，不僅比2026年編列數減少3235萬2千元，且是2023年以來連續第四年下降，顯示國軍飛行部隊的領導骨幹，資深少校與中校飛官流失情形並未漸緩。

國軍向美國採購的66架全新F-16C/D Block70戰機，在交貨期程數度延宕後，首批兩架可望於近日飛抵國門；而國軍為了接收這66架F-16C/D Block70戰機，計畫新增一個戰鬥機聯隊，同時再增加107位飛行軍官。

但揭仲指出，因為國軍「飛行軍官續服現役獎助金」，2027年預算編列數為7億5578萬2千元，比2026年的7億8813萬4千元，減少3235萬2千元，減幅約4％，且是2023年以來連續第4年下降；與2023年的8億3828萬2千元相較，減少8250萬元，減幅近10％，意味著符合領取資格的人數，4年內可能減少10％，顯示資深飛官離退情形仍未減緩。

揭仲解釋，「飛行軍官續服現役獎助金」的發放對象，是服滿現役最少年限的少校、中校和上校，他們不僅是資深飛官，更是飛行部隊的核心骨幹與教官的主要來源，雖然領取人員也包括陸航直升機部隊飛行員，但仍以空軍為多數；尤其空軍飛行員服滿現役最少年限後，仍可轉任民航機飛行員，國防部當初設立這項獎金的初衷，就是要減少空軍資深飛行員轉職民航界的情形。

揭仲擔心，在空軍準備擴充戰鬥機部隊與飛行軍官人數時，資深飛官離退情形卻連續四年未見減緩，恐將導致日後各飛行部隊資深與資淺飛官的比例失衡。屆時飛行聯隊的飛行員編現比雖然仍符合規定、甚至高於規定，卻可能沒有足夠的資深少校與中校等核心骨幹，來擔任教官、長機、分隊長與任務領隊，整體戰力未必會隨機隊數量的擴充而上升。

揭仲也點出，2027年空軍司令部「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」的預算編列數達5059萬2千元，比2026年3847萬6千元，增加1211萬6000元，增幅高達31.5％，且2027年編列數已經是2025年2026萬1千元的2.5倍。

揭仲說，由於飛官提前報退的賠償金額較一般軍士官高出甚多，不禁令人擔心空軍司令部這筆賠償收入快速增加，是否代表連未服滿現役最少年限的飛官，近年也出現提前報退人數增加的情形？