志願役士兵員額回升 專家：2024年以來的雪崩式下滑已被控制

國防部2027年預算書已送抵立法院，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，2027年國軍志願役官士兵的「預算員額」為15萬8223人，較2026年15萬3965人，增加4258人，是2024年以來的首度成長。

揭仲指出，2027年志願役官士兵「預算員額」成長，主要是志願役士兵自2024年以來的雪崩式下滑已被控制，還出現谷底反彈的情形。

他說，2024年時國軍志願士兵的「預算員額」高達4萬1670人，然後快速下墜，2026年只剩2萬8436人，僅為2024年的68％，形同二年內蒸發三分之一，極為驚人。

揭仲認為，應該是受去年4月以來，國防部增加「志願役勤務加給」與「戰鬥部隊加給」的金額與發放人數，又減少非必要勤務的影響，離退情形明顯緩解，2027年志願士兵「預算員額」增為3萬480人，比2026年多2044人，是2024年以來首度回升。

揭仲說，由於2027年志願士兵「預算員額」觸底反彈，加上一年義務役官士兵「預算員額」來到2萬3102人，比2026年1萬3320人，增加9782人；使2027年國軍官士兵「預算員額」總數，包括志願役與義務役，為18萬1325人，比2026年的16萬7285人，增加1萬4040人，出現「志願役官士兵總人數」與「官士兵總人數」雙漲的罕見情形。顯示國防部減少志願役人員流失的努力初見成效。