台美跨洋紀念！中華民國空軍「蝙蝠中隊」勇闖鐵幕冒險犯難

美國華盛頓州西雅圖飛行博物館今天與台灣民間人士共同舉辦一場特殊的紀念活動，美台演講者共同回憶中華民國空軍34中隊，暱稱蝙蝠中隊，數十年前冒險犯難，飛往大陸敵後進行電子偵察的故事。

西雅圖與新竹兩地透過連線舉行活動，新竹方面有34隊815號機電子通信官傅定昌的女兒傅依萍，兩位蝙蝠中隊隊員，97歲何祚明，93歲邱垂宇，以及民間航空史研究者傅鏡平。

西雅圖方面有當年負責34隊業務的美方人員的兒子Bob Winn，蝙蝠中隊隊員周瑾的女婿Jack Meng ，蝙蝠中隊隊員尹金鼎的女婿王蓉 ，以及何祚明女兒何長馨，她代表在新竹的父親演講。

傅依萍的父親傅定昌，是815號機的電子通訊官，815號機1959年遭中共擊落後，當時蔣經國還在日記記下這起事件，這架偵察機上犧牲的隊員，經過數十年後，是第一批在1990年代回到台灣的蝙蝠中隊隊員。傅依萍說，蝙蝠中隊是衛星及無人機出現之前，最後一次讓人類充當偵察工具。不會再有這種犧牲品了，他們的事蹟應該讓後人知曉。

傅鏡平說明了台美軍事合作最神秘的一項奇龍計畫，何祚明是蝙蝠中隊的領航員，現在可能是當年參與奇龍計畫僅存的隊員，何祚明參與的奇龍計畫，最初是由琉球嘉手納美軍基地起飛，任務機是C-130，隊員飛往泰國後，再由泰國沿喜馬拉雅山飛進大陸，前往新疆投擲偵測儀器，用來監控中共的核武研發。

何祚明執行任務前，美方臨時取消他們回台灣的休假，長官從台北飛來探視，同時問大家有沒有什麽話要對家裡說，請大家寫下來，他會帶回台灣，何祚明這時明白，這是寫遺書了，大家圍著一張大桌子開始寫信。從泰國起飛後，靠近喜馬拉雅山時，天候不穩定，飛機搖晃得很厲害，但是有驚無險，任務順利完成。

何祚明執行奇龍計畫回程時，飛機又遭遇驚奇狀況，飛機機艙外看到了聖艾爾摩之火（St. Elmo's Fire），這是一種放電的物理現象，遭遇暴風雨或者雷雨時，飛機機鼻會看到這種藍紫色光芒，當時儀表板上的許多儀表都故障了，包括油量表也壞了，為了航行安全，飛機轉降泰國清邁，由美方另派飛機接回，然後飛回嘉手納，返程時，飛機刻意繞經台灣新竹，何祚明往窗外可以看到機場旁的眷村，自己的家，感慨萬分。