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中國海警船頻出沒台灣海域 美專家：收集實用作戰數據

中央社／ 華盛頓3日專電

海巡署7月在台灣本島周邊海域偵測到的中國船舶數量，激增至創紀錄的244艘。美專家向中央社記者分析，中國正將更多海警船與科研船推進至台灣以東海域，顯示北京在收集實用作戰數據，也越來越適應在距離中國本土海岸更遠的地方執行任務。

北京加大對台施壓之際，法新社上週報導，根據海巡署提供的資料，7月在台灣本島周邊海域偵測到的中國船舶數量激增至創紀錄的244艘，其中約60%為海警船，其餘則是科研船及其他政府公務船。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）近日向記者分析表示，中國正在將更多海警船與科研船推進至台灣以東海域，這些水域在衝突發生時至關重要，包括對潛艦作戰及美軍和其盟軍靠近台灣方面。

他說：「這顯示北京在收集實用作戰數據，同時也越來越適應在距離中國本土海岸更遠的地方執行任務。」

辛格頓為地緣政治戰略及東亞事務專家，過去曾任美國外交官。他認為，台灣無法在海上與中國進行數量上的競爭，首要任務應是持續監控、更好地利用無人系統，以及具備快速識別並公開中國船隻動向的能力。

至於美國方面，辛格頓指出，華府可透過擴大海上情報共享，並在台灣以東、以南水域與台灣、日本和菲律賓展開更緊密的協調以提供協助。

中國海警自6月起擴大在台灣東部水域的「執法」巡查活動，北京最新動作包括中國海警普陀山艦編隊3日起在此區域展開「常態化執法巡查」，中國自然資源部也在微信公眾號發布，8月10日至31日自然資源部第二海洋研究所在台灣以東海域展開海洋地球物理綜合調查。

海巡署強調，台灣在東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權，中國對台灣各海域絕無管轄權。

中國海警船 華府 東海

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