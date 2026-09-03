海軍貨櫃式飛彈系統預算曝光 中科院執行維保

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局生製中心第209廠與航勤廠共同研發「車裝飛彈系統」，利用去識別化車輛，發射地獄火飛彈。圖／截取自軍聞社國防線上影片
軍備局生製中心第209廠與航勤廠共同研發「車裝飛彈系統」，利用去識別化車輛，發射地獄火飛彈。圖／截取自軍聞社國防線上影片

國防部軍備局曾與中科院研發「商用物流車、貨櫃飛彈發射載台」，海軍在2027年預算案中編列3億5170萬餘元，由中科院執行「貨櫃式飛彈系統維保」委製案，外界據此推測系統可能業經海軍採用。

這種貨櫃飛彈在歐美已有軍備商研發原型，諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）已發表的「先進反應打擊」（AReS）飛彈發射系統，飛彈發射載台就是一只標準ISO貨櫃，可供任何卡車或貨船拖曳或搭載，達到去識別化的效果。

國防部去年也曾透過軍媒公開披露以空射「地獄火」飛彈整合的「車裝飛彈系統」，內容介紹「車裝飛彈系統」是由軍備局209廠、航勤廠共同開發，以去識別化的廂型貨車為載台，加裝研改的火控系統，整合空載AGM-114「地獄火」飛彈，能發揮隱蔽部署、即時應對及靈活打擊等特性。

據了解，軍備局其後曾與中科院共同研發「商用物流車、貨櫃式飛彈發射載台」，這項「貨櫃式飛彈系統維保」預算顯示海軍可能秘密採用相關系統，但尚未公布運用在何種飛彈系統。

飛彈 中科院 貨櫃 海軍 預算 軍備局

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