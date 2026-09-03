空軍新年度公開預算案 披露高空高速巡弋飛彈服役戰備中

2027年度國防預算案披露空軍將執行新型飛彈維護，其一極可能是尚未解密的國造擎天極音速巡弋飛彈。

空軍「空陸用飛彈裝備零附件購置及保修項目」預算案披露，將在2027至2031年度執行「飛戢2號、3號武器系統後續維持」案。其中飛戢2號分年編列1億4634萬餘元；飛戢3號則分年編列23億餘元，都由中科院執行。

公開情報指出，「飛戢2號專案」是空軍耗資135億餘元委中科院所量產的擎天極音速巡弋飛彈，這是一種高空高速巡弋飛彈，據信是雲峰飛彈的精進版。

「飛戢3號」則是劍翔攻擊無人機系統專案，目前陸續部署於桃園山腳陣地、楊梅慧星陣地、台南長安陣地。都屬空軍防空暨飛彈指揮部所屬負責操作戰略縱深打擊及不對稱作戰武器的791「特種飛彈旅」。

國軍已服役廿年的雄2E攻陸巡弋飛彈，過去也長期以雄昇案維護呈現預算，未曾解密，一直到國防部執行「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，才正式以「雄昇系統飛彈」面世，並研發精進增程型。去年開始分年編列83億8800萬餘元，執行「雄昇系統飛彈15年重鑑測案」，列公開預算案。