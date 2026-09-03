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軍人節「等不到」新戰機 兩架F-16 Block70返台仍成謎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東志航基地今天仍未見首批全新F-16 Block 70戰機現身，原本外界期待九三軍人節迎接新機，如今返台時間仍未明。記者尤聰光／攝影
台東志航基地今天仍未見首批全新F-16 Block 70戰機現身，原本外界期待九三軍人節迎接新機，如今返台時間仍未明。記者尤聰光／攝影

台灣向美國採購的66架全新F-16C／D Block 70戰機，首批2架編號6727、6728，原本被外界寄予厚望，期待在今天九三軍人節飛抵台東志航基地，成為最具象徵性的「軍人節禮物」，不過截至今天上午，志航基地仍未見新機身影，讓一路追蹤返台航程的軍事迷、航空迷再度「等空」，兩架新戰機究竟何時返台，至今仍成謎。

這兩架首批新機自8月17日由美國展開跨洋返台航程，8月21日抵達夏威夷，原本外界預期完成整補後即可續飛台灣。8月23日更傳出若天候及任務安排順利，最快當天起就可能抵達台東志航基地，不少軍事迷提前守候，並透過公開航跡資訊追蹤，希望搶先掌握新機最後一段航程。

然而，8月23日原本期待的新機並未現身，當天台東天候不佳，軍事迷在雨中守候後陸續離開，原定時間過後仍未見6727、6728蹤影。當時空軍第七戰術戰鬥機聯隊也表示，並未接獲兩架新機返台相關通知，無法掌握實際進度。

之後外界又陸續傳出8月26日可能抵台，甚至一度傳出8月28日的時間點，軍事迷再次聚集志航基地周邊守候，但兩架新機仍未出現。8月26日的相關報導指出，當時傳出兩架F-16 Block 70已抵達關島，原本最快當天可望返台，但受到台灣周邊天候不穩定影響，飛行時程再度延後。

到了8月底，最新消息則指向「9月初」。有軍事消息人士透露，兩架F-16 Block 70在夏威夷停留期間進行調校，因此規劃9月初返台，也讓九三軍人節再度成為外界關注的日期。

如今9月3日九三軍人節到來，原本被外界期待的新戰機仍未現身，也讓「九三軍人節迎接首批F-16 Block 70」的期待暫時落空。

不過，由於軍方從未對外公布6727、6728確切返台時間，實際飛行安排仍可能受到天候、空域、任務及整補狀況影響，因此今天未抵達，並不代表兩架新機短期內不會返台。

這場從美國一路追到台灣的「追機記」，也讓軍事迷笑稱，從8月下旬開始就不斷更新「抵台倒數」，如今已經追到9月3日，卻仍只能等待兩架新F-16正式現身志航基地。

對台東而言，首批F-16 Block 70返抵志航不只是新戰機進駐，更象徵空軍戰力升級的重要一步。至於6727、6728究竟何時降落台東，答案恐怕仍要等軍方正式通知，或等新機直接出現在志航基地上空。

軍人節 F-16 軍人 台東

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