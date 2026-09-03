九三軍人節 鄭麗文：珍惜得來不易的和平

九三軍人節，國民黨主席鄭麗文今天表示，和平從來不是憑空而來，更不是理所當然。大家必須銘記歷史、珍惜當下，國民黨會永遠銘記先烈先賢的犧牲，也會珍惜這份得來不易的和平。

鄭麗文表示，要在軍人節這天向守護中華民國的軍人致敬，也向為和平犧牲的先烈致敬。九三軍人節，同時也是第二次世界大戰勝利的重要紀念日。

鄭麗文指出，八十多年前，第二次世界大戰席捲全球，無數國家與人民在戰火中失去家園、親人與生命。身處亞洲戰場的中華民國，更歷經了長達八年的艱苦抗戰，無數軍民前仆後繼、浴血奮戰，付出了極其慘重的傷亡與犧牲。

鄭麗文說，國民黨永遠不會忘記，過往的先烈為什麼而戰。他們用生命守護的，不只是腳下的土地，更是國家的生存與延續；他們所承受的苦難與犧牲，換來的是後代子孫能夠遠離戰火、安穩生活的機會。今天大家享受和平、自由與安定的生活，都是前人用鮮血和生命換得，不能不萬分珍惜。

鄭麗文說，在這個重要的日子，除了要向肩負保國衛民重任的國軍官兵致上最崇高的敬意，也要向在第二次世界大戰中犧牲奉獻的軍民先烈，致上最深的追思與感謝。

她說，和平從來不是憑空而來，更不是理所當然。大家必須銘記歷史、珍惜當下，國民黨會永遠銘記先烈先賢的犧牲，也會珍惜這份得來不易的和平。為中華民國、為台澎金馬的下一代，守護和平、守護自由、守護共同的家園。向所有保家衛國的國軍致敬；向所有為中華民國、為和平犧牲的先烈致敬。