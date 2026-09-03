聽新聞
0:00 / 0:00
新任第九岸巡隊長張維權布達 分署勉金門前線靈活調度兵力
海巡署第九岸巡隊新任隊長張維權今天布達，金馬澎分署長洪挬論說，金門位處台海前線，地理位置特殊、反應縱深短，面對走私偷渡等海域安全威脅，更須因地制宜、靈活調度兵力。
海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天舉行新任隊長布達暨宣誓典禮，由洪挬論主持典禮。
根據第九岸巡隊發布新聞稿，洪挬論表示，金門位處台海前線，地理位置特殊、反應縱深較短，勤務環境及任務性質與台灣本島有所不同，面對走私、偷渡等海域安全威脅，更須因地制宜、靈活調度兵力及勤務資源。
洪挬論指出，期勉張維權接任後，充分發揮領導統御及協調整合能力，秉持「依法行政、幹部表率、傾聽基層」工作信念，以身作則、凝聚團隊，帶領全體同仁全力守護金門「國安、治安、平安」3大任務。
張維權表示，面對金門特殊地理位置及海域環境，必將運用過去累積實務經驗與管理專長，帶領所屬同仁戮力執行各項岸際巡查、安檢及救難等任務，持續強化團隊應變能力與執法效能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。