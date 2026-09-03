新任第九岸巡隊長張維權布達 分署勉金門前線靈活調度兵力

賴清德總統於網路社群表示「團結挺國軍！」今天是九三軍人節，他向全體國軍官兵，致上最深的敬意；他也向長期在背後支持的軍人家屬，說一聲辛苦了、謝謝大家。他重申，明年1月開始，軍公教將全面加薪4%，這也將是10年來政府第五度為軍公教人員加薪。

2026-09-03 14:04