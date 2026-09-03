金門海防換將！張維權接金門岸巡隊長 肩負國安、治安、平安三大任務

海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天舉行新任隊長布達暨宣誓典禮，由金馬澎分署長洪挬論親自主持，張維權正式接任第九岸巡隊隊長。面對金門特殊的前線地理位置及走私、偷渡等海域安全威脅，洪挬論期勉新任隊長靈活調度勤務資源，帶領團隊守護金門「國安、治安、平安」三大任務。

典禮在第十二巡防區指揮部主任簡日成、第九海巡隊隊長曾俊瑜、金門查緝隊隊長許晨蔚及所屬同仁共同見證下舉行，氣氛莊嚴隆重，也象徵第九岸巡隊正式由張維權領軍，肩負金門岸際安全與海域勤務重任。

張維權畢業於陸軍軍官學校，並取得國立中山大學管理學碩士，另曾赴國防大學戰爭學院深造；過去歷任第四岸巡隊、第七岸巡隊隊長，從基層實務、部隊管理到戰略規劃均有歷練，具備岸巡勤務及部隊領導管理經驗。

洪挬論表示，金門位處台海前線，地理位置特殊，與臺灣本島相比，不僅反應縱深較短，勤務環境及任務性質也有所不同，尤其面對走私、偷渡等海域安全威脅，更需要依據金門在地環境因地制宜，靈活調度兵力與勤務資源。

洪挬論期勉張維權接任後，充分發揮領導統御及協調整合能力，秉持「依法行政、幹部表率、傾聽基層」的工作信念，以身作則、凝聚團隊，帶領第九岸巡隊全體同仁做好各項岸際巡查、安檢及救難工作，確實守護金門整體安全。

張維權表示，金門地理位置特殊，海域勤務環境也與其他地區不同，接任後將運用過去累積的實務經驗及管理專長，帶領所屬同仁戮力執行各項岸際巡查、安檢及救難任務，持續強化團隊應變能力與執法效能，確保金門海域安全。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天舉行新任隊長布達暨宣誓典禮，由金馬澎分署長洪挬論親自主持，張維權正式接任第九岸巡隊隊長。圖／金門岸巡隊提供