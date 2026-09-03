濱海監偵等三型無人機艇559億納追加預算 國防部：明年達成初始戰力

行政院會今天通過115年度追加預算案，其中國防部針對濱海監偵等3型無人機、艇編列559億元，國防部戰規司說明，其中今年編列138億元、116年度421億元，目標是濱海監偵、攻擊無人機及自殺無人艇可以在明年達到初始戰力及戰備存量。

備受關注的國防預算近1457億元，其中人員維持費共編列41億元，其中因應國軍招募人力成長25億元、增加戰鬥部隊加給類型與適用對象16億元；作業維持費82億元，包含急缺彈藥補充73億元、台灣戰術網路跨網域情資整合案9億元。

軍事投資方面共計編列達1334億元，其中代號「強弓飛彈」的中層反戰術彈道飛彈系統等7項編列130億元、濱海監偵型無人機等3項559億元，機密計畫2項645億元。

國防部戰規司長黃文啟說明，無人載具部分依據個案的招、決標和簽約時間規劃，今年度編列138億元，116年針對兩型無人機及無人艇編列421億元。目標是希望濱海監偵、攻擊無人機及自殺無人艇可以在明年達到初始戰力。

黃文啟說，各無人機部隊已從去年起陸續編成，在今年1月到位，希望藉追加預算在今年啟動濱海監偵、攻擊型無人機的採購，明年建立初始戰力並在明年底達到基本戰備存量的要求水準；後續再依年度訓練耗損和戰備需求逐年增加。

自殺無人艇方面因國內產業起步較晚，今年6月底才舉行首次招商說明，在115年追加的138億元中，只有小部分作為無人艇先期作業和現勘等費用。

黃文啟說，自殺無人艇與無人機之間有近9個月落差，但仍希望在明年獲得第一批無人艇並建立初始戰力。兩型無人機則希望明年獲得4萬多架，達成戰備所需。

黃文啟說，未列入對美軍購特別預算的13個採購案，都納入這次追加預算中，其中也包含向中科院委製的銳鳶二型無人機和強弓飛彈，希望中科院從今年開始執行，可節省4到5個月時間。

不過媒體質疑115年追加預算能否編列116年所需的經費？主計總處公務預算處長許永議說明，預算若無法執行，依預算法72條規定，到會計年度結束後應付未付、或已發生權責，可以保留轉入下一年度繼續執行。另外若情況特殊，也可報請行政院核定，專案保留轉入下一年度繼續執行。