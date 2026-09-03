「有陸軍，安啦！」 陸軍發布軍人節形象影片

今天是九三軍人節，陸軍司令部在官方粉絲專頁發布「有陸軍，安啦！」形象影片，從國人最熟悉的日常開始：通勤路上的車陣、路口等待的紅燈、廟宇裡祈求平安的身影，以及道路上偶然遇見的陸軍官兵，訴求陸軍守護國人生活的每一天。

影片字幕提到：「當您在廟宇裡祈求平安，我們正在守護國人的平安；當你在路上看見我們的時候，你的微笑與大拇哥，我知道那是心安的感覺，讓我們覺得保護您很榮幸。」

陸軍司令部表示，隨著實戰化訓練持續推動，穿梭在營區與訓場之間的軍車、官兵身影，也更頻繁地出現在國人生活周遭。對國人而言，能夠安心上班、上課、回家，享受生活中的每一個平凡時刻，正是國軍努力守護的日常。

陸軍司令部強調，今年適逢陸軍司令部成立80週年，但陸軍守護家園的初心沒有變，更沒有停留在過去的榮光，而是以新訓練、新思維、新裝備、新科技提升戰力；同時，也走出營區的圍牆，走進地方、走近民眾，讓國人看見一支更貼近社會、更具戰力，也更懂得與人民同行的「新陸軍」。