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陸海警稱台東海域「常態執法巡查」 海巡派吉安艦監控：假執法真擴權

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署派遣吉安艦等艦艇監控陸艦。記者廖炳棋／翻攝
海巡署派遣吉安艦等艦艇監控陸艦。記者廖炳棋／翻攝

中國海警今天宣稱，「普陀山艦」編隊在台灣東部海域進行「常態化執法巡查」，海巡署隨即駁斥中國「假執法、真擴權」，並表示已派遣吉安艦等艦艇全程監控，目前2艘中國海警船仍在綠島東方海域活動。

海巡署表示，透過聯合情監偵掌握中國海警1306「普陀山艦」及2502「岱山艦」動態，今天上午11時許，2艘中國海警船分別位在綠島東方約105浬及74浬處滯留漂航，海巡已派吉安艦等艦艇持續監控。

中國海警局今天則對外宣稱，9月3日「普陀山艦」編隊在所謂「中國台灣島以東海域」，依法進行「常態化執法巡查」。

海巡署對此強調，台灣東部專屬經濟海域的主權權利及管轄權屬於我國，中國對台灣周邊海域並無管轄權。中方透過海警船航行，再以「中國台灣島」、「執法巡查」等說法進行政治操作，企圖製造具有管轄權的假象，海巡將持續派艦監控並採取必要應處作為。

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