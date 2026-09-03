國安人士：中俄達成合作共識 在島鏈間操作認知作戰

國安人士表示，根據觀察，中國與俄羅斯除軍事合作外，已在島鏈間就訊息操作與資源運用達成合作共識，透過彼此媒體、組織與通路放大特定敘事，擴大對台灣、日本等國的認知作戰效果，甚至不排除俄方協助中國與台灣在地協力者合作或提供資源，相關發展已受到台灣及友盟國家密切關注。

針對近期安全態勢，國安人士表示，已掌握中國和俄羅斯在軍事以外，達成一項在島鏈間相互合作的共識，包括在訊息面上運用彼此的資源與通路，放大與傳散特定的認知主題，擴大認知作戰的效果。

國安人士以日本為例，俄羅斯相關機構或是所屬網路操作，就會協力傳散日本是軍國主義，或是北京有哪些要操作的題目，俄羅斯就會協助將此題目放大、操作，進行外國資訊操弄與干預（FIMI）作為，像是針對選舉、政治議題等訊息，例如協力攻擊高市早苗內閣或攻擊日本政府等。

國安人士坦言，在訊息的操作上，在台灣也不時看到類似情況發生，例如俄國官媒今日俄羅斯電視台（RT）等俄羅斯媒體，會響應中國的海外敘事，亦有可能俄羅斯透過海外布建的組織，或是相關的媒體宣傳機器，協力中國在台灣本地不容易操作的議題，或是與台灣的在地協力者，做直接的合作或是提供資源，比如協辦活動或是呼應中方倡議，相關單位都有密切觀察。

對於可能發生的態樣，國安人士舉例，中方若沒有辦法人在台灣，直接指揮協力團體的活動，也許就透過俄方或是俄方所支持的人，作相對應活動，台灣現在與友盟國家密切關注可能的情勢發展。