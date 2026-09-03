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九三軍人節 洪秀柱：向軍人致敬 為和平負責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。聯合報系資料照
國民黨前主席洪秀柱。聯合報系資料照

九三軍人節，國民黨前主席洪秀柱表示，軍人節，向軍人致敬；抗戰勝利日，更要向和平負責。兩岸軍力落差與國際現實必須誠實面對；越了解對岸，越能避免誤判。

洪秀柱指出，軍人節這個日子源自中華民族八年浴血抗戰的勝利。沒有無數國軍將士以血肉捍衛民族生存與國家疆土，就沒有今日的中華民國，也沒有台灣光復。她要向抗戰先烈、歷代國軍與今日仍守護家園的國軍官兵，致上最崇高的敬意。

洪秀柱說，在民進黨淡化抗戰、蔑視軍人、抹紅交流的政治氛圍下，連紀念先烈都成了罪名。去年，她前往北京參加抗戰勝利80周年紀念活動，竟被民進黨辱罵「可恥」，政府甚至揚言裁罰。難道向為國捐軀的英靈致敬，也要先經過民進黨批准嗎？

洪秀柱說，卸任黨主席後，她仍持續走在兩岸交流第一線，參加各地台灣周、推動兩岸青年交流，也曾多次深入新疆。因為她相信，化解惡意不能只靠口號，必須親自看、親自聽、親自溝通。親眼所見，才能破除惡意編造；真誠交流，才能減少隔閡與誤解。她不是替任何人背書，而是為和平盡責。

洪秀柱說，看見對岸軍力發展，更使她確信，紀念抗戰勝利，絕不是為了製造下一場戰爭。兩岸軍力落差與國際現實必須誠實面對；越了解對岸，越能避免誤判。最危險的不是交流，而是用無知包裝勇敢、拿挑釁冒充愛台，更以兩岸緊張謀取選票。

洪秀柱說，兩岸中國人不該再兵戎相見。真正的勇敢，不是把別人的孩子推上戰場；真正的愛台灣，是用智慧守住和平，讓兩岸子弟永遠不必在戰場相見。

洪秀柱 軍人節 和平

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