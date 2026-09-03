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【軍情+獨家！】AT-3飛訓直擊！獨家機外攝影記錄40年任務最終章

聯合報／ 記者徐宇威蔣宗裕賴怡均黃靖雯／即時報導
【軍情+獨家！】AT-3飛訓直擊！獨家機外攝影記錄40年任務最終章
【軍情+獨家！】AT-3飛訓直擊！獨家機外攝影記錄40年任務最終章

(https://youtu.be/UebgndWr5c8)

服役超過40年的AT-3國造高級教練機，即將結束空軍官校的飛行訓練任務。本集「軍情+」實際進入空軍飛訓部，記錄AT-3最後階段的飛行訓練，並透過獨家機外攝影畫面，留下國造高教機飛行任務最終章。

最後飛訓任務極具歷史意義，「軍情+」在AT-3機身外部架設攝影機記錄，這也是聯合報軍事記者徐宇威繼S-2T反潛機後，再度獲准於空軍定翼機機外架設攝影機安排空中攝影。透過機身的攝影視角，完整記錄AT-3滑行、起飛、空中飛行到返場落地的過程，也讓觀眾從過去少見的角度，重新認識陪伴空軍飛官超過40年的高級教練機。

這趟飛訓任務，由空軍官校80年班畢業的趙文芳教官帶領。趙教官累積總飛行時數10555小時，其中駕駛AT-3的時間達9751小時，是目前AT-3飛行經驗最豐富的教官。也代表他至今有超過406天、將近14個月的時間在AT-3座艙內度過。

趙教官自空軍退伍後，持續應聘擔任文職飛行教官。現役AT-3幾乎都有他的飛行紀錄，他也長期參與飛行教學，陪伴一批又一批學員完成高級飛行訓練。如今，隨著勇鷹高教機接替飛行訓練任務，趙教官也完成個人最後一趟AT-3教學飛行。對他而言，這不只是一種機型的世代交替，也宣告與相伴近30年的老搭檔，一同從訓練任務中「畢業」。

AT-3如何完成最後階段的飛訓？服役40多年來，又為空軍培育了多少飛官？跟著「軍情+」的獨家機外攝影畫面，一起體驗國造高級教練機的最後一堂課。

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空軍 聯合報 反潛機

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