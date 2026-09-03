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九三軍人節再提軍公教加薪 賴清德：國家強大來自人民願團結

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

賴清德總統今發文慶祝九三軍人節，向全體國軍官兵，致上最深的敬意，並表示，他相信一個國家真正的強大，來自精良裝備與堅實國防，也來自全體人民在面對挑戰時，願意站在一起、團結在一起。

賴清德總統表示，今天是九三軍人節，他要向全體國軍官兵，致上最深的敬意，也要向長期在背後支持的軍人家屬，說一聲辛苦了、謝謝大家。

賴清德總統指出，國防戰力的核心是人，政府支持國防，也一定會照顧官士兵；從前總統蔡英文任內到他上任以來，政府持續調整國軍待遇。

賴清德總統表示，去年，政府核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵及網路戰等加給；今年2月，政府將無人機部隊納入戰鬥部隊加給；7月起，再新增第三類型戰鬥部隊加給，讓旅級以下、提供作戰持續力的部隊官兵，每月增加4000元；在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，也比照支領。

賴清德總統並指出，今年7月，軍公教人員的專業加給及主管職務加給，各調增2000元；明年1月開始，更將全面加薪4%，這也將是10年來政府第5度為軍公教人員加薪。

賴清德總統說，從「興安專案」到「展興專案」，政府也持續改善國軍生活與訓練環境，同時強化育兒、家庭照顧等支持，讓官兵安心服役、專心執行任務。

賴清德總統說，他始終相信，一個國家真正的強大，來自精良裝備與堅實國防，也來自全體人民在面對挑戰時，願意站在一起、團結在一起；他表示，軍人守護國家、政府照顧國軍、社會各界共同支持、人民珍惜民主自由，當這些力量凝聚在一起，我們就能因應各種挑戰，守護國家安全，守住民主、自由與和平。

軍公教 軍人節 賴清德

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