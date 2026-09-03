聽新聞
0:00 / 0:00

「有些武器不須買…」 軍人節楷模轟美國鴨霸

聯合報／ 記者李人岳洪哲政屈彥辰／台北報導

國防部昨天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統致詞時表示，明年度國防預算首度突破一兆元，達一兆一二二五億元，持續超過ＧＤＰ的百分之三，也持續照顧官兵、調整待遇。不過，有受獎的後備幹部質疑美國是「鴨霸的國家」，直言國軍有些武器不需要向美國採購。

獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎會前表示，有些武器不需要向美國採購，因為他發覺美國「不是一個很好的朋友」；國軍的武器當然是以防衛為主，有一些比較精進的武器，依我們的科技已經能夠發展，不需要聽這些「鴨霸的國家」來採購。姜文郎發言後，強調這是他個人見解。後備指揮部表示，相關發言不代表國軍立場。

賴總統昨強調照顧官士兵，但明年度國防預算書，軍官士官未服滿年限退伍賠償金的歲入預算，編列一億三九九七萬元，較上年度增列二二四五萬餘元。國民黨立院黨團書記長許宇甄說，該給軍人的加薪不給，軍人要走的賠款倒是算得清清楚楚，這就是賴政府的敬軍？

軍人節 軍人 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國防部慶祝軍人節 獲獎後備楷模：美國鴨霸 有些武器不需對美採購

軍人節大會 賴總統：政府調整加給、加薪 一定照顧官士兵

獲國軍楷模 空軍防空連長：平時多準備戰時多勝算

調薪難敵官士生兵提前離營 國防部明年編列4.2億元歲入賠償預算

相關新聞

明年依舊「火力全開」 台電燃煤預算暴增近百億

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列九八九億元比今年八九三億，暴增近一百億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列二六六六億，反而比今年還少。

增幅趨緩 審計部：太陽能達標落後2年

民進黨政府上台後大力推動太陽能等再生能源，但根據審計部報告指出，國內太陽能近年來的新增容量已經趨緩，比預期達成的目標延後兩年以上，二○二五年所達成目標比年度目標差距逾百分之廿。

冷眼集／AI時代 措手不及的能源政策

為ＡＩ和半導體產業用電需求，賴清德總統今年宣布要重啟核電，不過審計部報告已經示警，核三廠要在二○二八年年底完成自主安全檢查文件審查，「具有高度不確定性」，顯見賴政府的核能政策雖然終於轉彎，卻有些慢半拍。

選情初探／北市第七選區平地原住民 藍同額選舉 綠和無黨無人參選

台北市有兩個原住民市議員選舉區，各設一席。第七選區平地原住民選區現任李芳儒二○一○年接棒父親當選後，歷屆選舉不是同額選舉，就是以懸殊票數輾壓對手，今年迄今無其他人參戰，李芳儒可能又要「跟自己選」。

蔡英文贈船舵

前總統蔡英文昨陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋登記參選，並贈送沈伯洋「船舵」，把台北帶往對的方向。

藍白團結挺安

國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲昨陪同新竹市長高虹安登記競選連任，展現藍白團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。