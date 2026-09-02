共軍民主礁戰備警巡 外交部譴責不負責任、高度挑釁

共軍今天在民主礁及周邊海域空域進行戰備警巡，外交部譴責中方行徑不安全、不負責任且具高度挑釁，並呼籲中方恪守國際法及和平解決爭端原則，以回應區域國家對和平穩定情勢的共同期待。

外交部晚間發布新聞稿指出，針對中國人民解放軍2日在民主礁及周邊海域空域進行所謂「戰備警巡」，試圖以危險飛行方式干擾他國航空器正常活動，外交部對中國此種不安全、不負責任且具高度挑釁的行徑予以最嚴厲的譴責。

外交部強調，一貫反對任何一方在南海採取單邊違法擴權行為、灰色地帶脅迫、軍事化部署及其他破壞和平的行徑，呼籲中方恪守國際法及和平解決爭端原則，以回應區域國家對和平穩定情勢的共同期待。

外交部表示，台灣也將持續與理念相近國家及區域夥伴合作，共同維護南海和平穩定、航行與飛越自由，以及自由、開放、和平與穩定的國際秩序。