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後備輔導幹部批美國「鴨霸的國家」 後備指揮部：個人發言不代表國軍
國防部今天舉行軍人表揚大會，不過有獲獎的後備輔導幹部質疑美國是「鴨霸的國家」，主張國軍有些武器不需要對美採購，引發矚目。後備指揮部對此強調，相關發言純屬個人見解，不代表國軍立場。國防武器裝備的籌獲，也都依敵情威脅及作戰需求嚴謹評估。
國防部「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」今天在博愛營區舉行，獲頒「後備輔導幹部楷模」的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎會前受訪表示，美國有點「政客的動向」、「鴨霸的國家」，不是很好的朋友，他認為國軍有些武器不需要對美採購。
後備指揮部表示，相關發言純屬個人見解，不代表國軍立場。國防武器裝備籌獲，均依敵情威脅及防衛作戰需求嚴謹評估，透過「國防自主」及「對外軍、商購」等途徑籌獲，相關做法均為強化自我防衛能力之必要手段。
後備指揮部強調，國軍對於美方依據「台灣關係法」與「六項保證」，落實對台安全承諾、提供防衛性武器，多次表達誠摯感謝。後備指揮部將持續戮力落實後備戰力整備，以及全民防衛動員工作，善盡保國衛民職責。
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